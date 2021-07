Der Gamechanger

Hier kommt schon die zweite Komponente hinzu. In der sogenannten „Brain Bar“ am Set lief auf drei weiteren Rechnern die Unreal Engine von Epic Games. Der aktuelle CEO von Epic Games, Kim Libreri, arbeitete hier mit seinen ehemaligen Kollegen zusammen, denn er war vorher Strategiechef von Lucasfilm und Mitarbeiter bei ILM. Die Spiele-Engine ist darauf ausgelegt, eine fotorealistische 3D- Umwelt in Echtzeit zu generieren. Für gewöhnlich geschieht dies auf einem 4K-Screen in Kinder- und Wohnzimmern in einem Computer- oder Konsolenspiel. Die Innovation der Neuentwicklung liegt darin, diese virtuelle Welt mit so viel Power zu versorgen, dass sie auch auf einer riesigen LED- Wand überzeugt. Dabei muss sie so detailliert und mani- pulierbar sein, dass sie von hochauflösenden Filmkameras nicht als falsch verraten wird.

Die Welt in der Unreal Engine ist nicht einfach ein 2D- Hintergrund, der ähnlich der Rückprojektion keine realistischen Kamerabewegungen ermöglicht. Tatsächlich sind Parallaxenverschiebungen möglich, weil die Inhalte auf der LED-Wand mit dem Kamerastandpunkt und daher deren Perspektive synchronisiert sind. All das funktioniert nur über die dritte große Komponente: das Kameratracking von Profile Studios. Hierbei wurden an der Decke der „Volume" Infrarot-Tracking-Kameras instal- liert und an der ARRI ALEXA LF IR-Trackingpunkte angebracht, die jederzeit frei zugänglich sein mussten. So war ein auf wenige Millimeter genaues Tracking der Kamera möglich. [14514]