Auferstanden in der Cloud

Nicht allen Editoren war es jedoch möglich, in der Schnitt-Suite vorbeischauen, weil nicht alle in München wohnten. „Diese Editoren richteten eine Zoom- oder Teams-Session ein, teilten ihren Bildschirm mit dem Regisseur, der in L.A. oder irgendwo in Deutschland saß, und konnten so an der Timeline arbeiten. Das hat uns enorm geholfen, weil es mit der Abnahme der ganzen Story viel schneller ging.“ Dabei verließ sich das Team auf mehrere Blackmagic Cloud Store 20 TB. Dabei handelt es sich um eine Netzwerk-Speicherlösung, die komplette Timelines mitsamt ihren Medien synchronisiert und über Dropbox oder Google Drive bereitstellt. „Alle arbeiten parallel an ein und demselben Projekt“, erklärt Postproduktionskoordinator Till Diener. „Es ist nicht mehr nötig, dem Coloristen eine DRT oder XML zu übergeben oder die Datei in ProRes zu exportieren. Er kann im Projekt auf die Timeline zugreifen, sie kopieren und mit dem Grading anfangen.“

Finishing

Auch beim Grading kam die Blackmagic Cloud zum Einsatz. „Das Superama-Team bereitete die Timelines für jede Story vor, und ich hatte ein Shuttle-XL-RAID-Laufwerk mit einer Kopie des gesamten Bildmaterials“, erläutert Senior Colorist Florian Wolf. „Ich brauchte bloß den Quellpfad einmal zu ändern und schon war alles online. Der Cloud-Workflow sparte viel Zeit. Ich konnte ich Änderungen delegieren und Teammitglieder auf dem Laufenden halten.“ So war es ihm möglich, sich komplett auf das eigentliche Grading zu konzentrieren.

„Das Grading von ,X-Factor‘ war eine großartige Erfahrung, weil darin so vielfältige Geschichten vorkommen“, so Wolf. „Was den Look für die einzelnen Episoden/Folgen anging, ließ ich mich von meinem Standbildordner in Resolve inspirieren und probierte die Looks von verschiedenen Filmen und Fotos aus.“ Dabei arbeitet er in der Regel ohne LUT. „Zu 99 Prozent verwende ich nur die Farbverwaltung in Resolve und wende mein eigenes Grading auf jede Folge an. Obwohl jede Story ihren eigenen Look hat, wollte ich ein durchgängiges Feel erzielen“, erklärt der Colorist. „Alle Looks sind satt mit niedrigen Mitteltönen und zumeist recht kontrastlos in den Lichtern. So tritt kaum Clipping auf. Um den Storys etwas Pfiff zu geben, verwende ich eine Menge Resolve FX, beispielsweise Lichtstrahlen, Blendenflecke, Lichthof und natürlich Filmkörnung. Letztendlich passen alle 40 Folgen in puncto Look-and-feel zusammen.“