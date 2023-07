Im Interview: Arne Stadler, neuer Leiter des ARRI CPO-Programms

In welche Richtung willst du das CPO-Programm weiterentwickeln?

Aktuell ist das Programm schon global aufgestellt. Wir haben in den USA zwei Leute, die für CPO arbeiten, in Greater China haben wir je einen Mitarbeiter in Peking und Hongkong, je eine Person in Singapur und in Australien und hier in München arbeiten auch noch zwei Leute mit mir im Team. Wir wollen das Programm weltweit bei der Zielgruppe bekannt machen. Ansonsten wollen wir wachsen! Dazu gehört auch, an vielen Stellen den Prozess dahinter zu automatisieren und zu strukturieren. Wir möchten erreichen, dass es im Demopool eine schnellere Rotation gibt, also dass Kameras nicht lange im Pool verweilen. Unser Ziel ist, dass die Geräte dort maximal ein halbes Jahr alt sind. Aber dahinter stecken komplexe Prozesse, mit denen wir uns beschäftigen werden. [15347]