Bilder ohne Grenzen

Das bedeutet aber auch, dass ein DoP sich nicht mehr auf übliche Workflows und Gestaltungsmittel verlassen kann. „Der krasseste Unterschied ist, dass die Bildgrenzen entfallen“, stellt Johannes Schmülling dazu fest. „Das gibt mir natürlich erst einmal gefühlt weniger Gestaltungsfreiheit, weil ich auf die Kadrage keinen Einfluss habe und damit den Blick des Publikums nicht lenken kann. Andererseits tritt aber eine starke Räumlichkeit und Körperlichkeit in den Vordergrund und man muss sich darauf einstellen, dass die Wahrnehmung eine andere ist, weil man nicht in einem Kinosessel sitzt und eine Leinwand sieht, sondern in der Szene komplett immersiv beteiligt ist.

Der DoP hat jedoch bei seiner Arbeit in VR-Projekten die Erfahrung gemacht, dass es am Set ein ähnliches Arbeiten wie beim klassischen Film ist und er fiktionale Gestaltungselemente anwendet, die Inszenierung sich jedoch mehr zu Perspektive, Kamerabewegung, Staging, Licht, Spacial Audio und natürlich den Schnitt hin verschiebt. „Insbesondere das Lichtkonzept erfordert eine andere Herangehensweise: Das Licht kann Available Light, Practicals, in den Szenen versteckt oder nachträglich retuschiert sein“, sagt Schmülling. „Das erfordert eine enge Zusammenarbeit mit dem Art Department. Unser Szenenbildner Pertti Hagelstein hat den 3 × 4 Meter großen Aufzug kurzerhand im Studio nachgebaut. Als Decke kam ein Diffusor zum Einsatz. Darüber installierten wir mit Oberbeleuchter Jakob Schleiter und Best Girl Helena Köppen ein Grid aus zehn SkyPanels und spannten zusätzlich ein volles 12 × 12 Silk darunter. Wir setzten zudem vier ARRI Orbiter zur Beleuchtung der ‚Außenwelt‘ ein. Die Fahrt des Aufzuges wurde mit Astera Titan Tubes simuliert. Die Dramaturgie des Lichts entwickelte ich dann zusammen mit unseren Lichtpult-Operatoren David Hesse und Aljoscha Dakic auf einer grandMA.“, erläutert Schmülling. Dabei ist für ihn die Bildkontrolle auf einem herkömmlichen 2D-Monitor nur eine Option. Zusätzlich hätte er sich ein Monitoring mit VR-Brille am Set gewünscht. Doch diese hätte er sich selbst entwickeln müssen, ein fertiges System hierfür ist derzeit nicht auf dem Markt. [15358]