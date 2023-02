Free Download: Lichtballett – DoP Thomas Dirnhofer

Location oder Studio?

Die beiden kannten sich von gemeinsamen Werbefilmproduktionen. Thomas Dirnhofer hatte bereits seine Tauglichkeit für das Gebirge unter anderem bei seiner Kamera- und Regiearbeit für den Dokumentar-Kinofilm „Cerro Torre“ und als Second-Unit-Kameramann für die Ski- und Actionszenen bei „House of Gucci“ unter Beweis gestellt. „Andreas sagte, er hätte da so einen Höhlenfilm liegen und würde den gern on location drehen“, erinnert sich DoP Dirnhofer. „Ob ich Lust hätte, mit ihm nach Kroatien zum Scouting zu fahren? Wir sind dann beide hin, mitten in Corona, und haben in Kroatien Höhlen gescreent. Die haben so viele Ecken und Enden, dass man da wirklich alles inszenieren kann.“

Doch die Finanzierung des TV-Mehrteilers stockte und als Andreas Prochaska sich einem anderen Projekt in England zuwandte, stieß Jochen Freydank als neuer Regisseur zum Team. „Andreas und ich kannten uns schon lange und da ich über seine Nähe zur Authenzitität Bescheid wusste, war ich für den Dreh in echten Höhlen absolut zu haben“, sagt Thomas Dirnhofer, „aber Jochen konnte als Ur-Berliner mit dem Konzept des Drehs on location erst einmal nicht viel anfangen. Wir kamen aber auf der menschlichen Ebene gut miteinander klar und er hat dann verstanden, dass ich bei dem Projekt meine Expertise ganz gut mit einbringen konnte.“ [12572]