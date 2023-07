Neuer Nutzen, neues Glück

Breites Spektrum

Grundsätzlich sind für das CPO-Programm alle von ARRI hergestellten Geräte qualifiziert. Das sind aktuell natürlich in erster Linie digitale Kameras von der Ur-ALEXA aufwärts bis hin zur ALEXA Mini LF, aber auch LED-Licht wie die Sky-Panels zählt dazu. Selbst analoge Filmkameras finden sich im CPO-Programm und kürzlich liefen gar zwei ARRI-Filmscanner durch das ARRI-Service-Zentrum. Zum Teil stammen Kameras, Objektive, Leuchten und Kamerasupportsysteme aus dem hauseigenen Demopool. Den anderen Teil machen Rückläufergeräte aus, die von Kunden beim Kauf von fabrikneuem Equipment in Zahlung gegeben werden und dann nach Prüfung und Aufarbeitung wieder in den Verkauf gehen.

Je nach Gerät kann allein die sogenannte Eingangsprüfung einen beträchtlichen Aufwand bedeuten. „In der Tiefe, wie wir bei ARRI Kameras, Objektive und Licht prüfen, kann das außer uns wahrscheinlich niemand“, erläutert Rainer Greif vom Camera Service in München. „Bei den SkyPanels zum Beispiel prüfen die Kolleginnen und Kollegen in Stephanskirchen jede einzelne LED messtechnisch und passen falls nötig die Steuerung so an, dass die Lichtverteilung und die Farbtemperatur genau stimmen. Auch bei den Kameras prüfen wir die Wiedergabe bis ins kleinste Detail. Wenn das nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt, tauschen wir den Sensor aus. Der Kunde bekommt also beispielsweise eine Kamera, die zwar vielleicht äußerlich Gebrauchsspuren aufweist, aber technisch auf dem aktuellen Stand ist.“

Extreme Präzision

Die Expertise beim Aufspüren etwaiger Fehler und deren Behebung zeigt sich besonders in einem Komplex im zweiten Stock des ARRI-Gebäudes. Wer ihn betreten will, muss Reinraumkleidung anlegen. Hier ist Joachim Jäger für den Service und die Reparatur von ARRI-Objektiven verantwortlich. Bei ihm landen nicht nur die Objektive aus dem CPO-Pool zur Prüfung und gegebenenfalls Aufarbeitung, sondInterview ern auch jene unglücklichen Optiken, denen am Set irgendein Unheil zugestoßen ist. Meistens sind sie jemandem aus der Hand gefallen und brauchen dann neue Gehäuseteile und eine gründliche Neujustierung. „Der extremste Fall war eine Optik, die beim Fallschirmspringen an einer Helmkamera befestigt war“, erinnert sich Joachim Jäger. Dann hat sich durch einen unglücklichen Zufall beim Auslösen des Schirms der Helm gelöst und das Objektiv ist aus 2.000 Metern Höhe auf den Boden gefallen! Aber auch das haben wir reparieren können.“