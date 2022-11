Free Download: All Hands on Deck – DoP Nik Summerer

Nik Summerer informierte sich erst einmal über die Grundlagen eines Virtual-Production-Drehs. Für ihn eröffnete die Technologie vor allem Chancen. Dem DoP war jedoch auch bewusst, dass die Farbe der Leuchtdioden in der LED-Wall als Display entwickelt wurden, nicht als Lichtquelle. Diese Dioden haben die Farben Rot, Grün und Blau und können so nur eine limitierte Anzahl an Farben darstellen. „Zu Anfang war das meine größte Sorge und auch der Aspekt, zu dem ich am meisten nachgeforscht habe“, so Summerer. „Wie schaffe ich es, mit dem Limit dieser drei LEDs einen natürlichen Hautton hinzubekommen, der nicht merkwürdig aussieht?“ [15271]