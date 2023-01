So entstand das Volume für „1899“ (2)

Laut Söllner ist es wichtig, sich im Vorfeld Gedanken über das Farbmanagement im Zusammenspiel der LED-Wand mit der Kamera zu machen. Söllner rät, die Workflows so auszurichten, dass der gewohnte Postproduction-Farbworkflow beibehalten werden kann. „Der Trick ist dabei, dass man das Material für die LED-Wand und das ganze Farbprocessing für die Stage so vorbereiten muss, dass man es schafft, dass die natürlichen Objekte, die vor der LED-Wand stattfinden, in ihren Farbwerten genauso dargestellt werden wie die Objekte, die auf der LED-Wand abgebildet werden.“ Das funktioniert laut Söllner nur mit einer ordentlichen Farbkalibrierung im Vorfeld. Das kreative Grading sollte nicht dafür angewendet werden müssen, etwas auszugleichen, was technisch schon hätte richtig gemacht werden können. Das schränke letztlich auch wieder kreativ ein. „Die Virtual Production soll aber ja genau das Gegenteil bewirken.“ Stefan Söllner und sein Team empfehlen, für die LED-Wall native Farbräume auszuwählen. „Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man einen vollständigen HDR-Workflow macht, mit einer PQ-Helligkeitsenkodierung und das Ganze in einem SMPTE ST 2084 Farbraum abbildet. Das ist aber nicht unbedingt immer die beste Lösung“, so Stefan Söllner. „Wir glauben, dass es einfacher ist, die LED-Wände in einem nativen Farbraum anzubieten. Sobald ich den Farbraum ändere und sage, ich nehme nur PQ oder REC.709, beschränke ich die Wände in ihrem Farbumfang. Der native Farbraum der Wände ist der beste.“

Projekteignung „Es ist kaum möglich, Effekte wie Moiré, Farbverschiebungen oder andere seltsame Effekte, die mit der LED-Wand kommen, live zu bemerken und einzuschätzen“, sagt Stefan Söllner. ARRI bietet DITs hier einen Workflow an, der auf die Volume zugeschnitten ist und eine Kontrollmöglichkeit bietet. Das könnte bis hin zum Bereitstellen einer zusätz- lichen Person gehen, die sich darum kümmert, das Bild nach diesen Kriterien zu beurteilen. „So kann sofort gehandelt werden und nicht erst einen Tag später, wenn die Dailies gesichtet wurden.“ Laut Söllner gibt es zwei Grundworkflows, die man mit einer derartigen Virtual-Production-Stage gut abbilden kann. Das eine ist der vollständige 3D-Workflow, wie es bei „Mandalorian“ oder „1899“ der Fall war. Die gesamten Hintergründe liegen in 3D vor und sind über Tracking mit der Kamera synchronisiert. Der Aufwand ist immens, das Budget dementsprechend hoch. Dies eignet sich für historische Stoffe, die nicht auf fertige Motive zurückgreifen können, oder Genres wie Science-Fiction, die komplette Welten erschaffen müssen. „Die Entwicklungskosten für die StageCraft bei Industrial Light & Magic waren hoch“, so Söllner. „Aber für eine Serie baut man in einer Staffel die Hintergründe und kann diese dann immer wieder verwenden – ohne Lagerkosten.“ Wofür sich die Technologie nicht lohnt, sind einfache TV- Produktionen wie der „Tatort“. Da ist es deutlich günstiger – und auch wesentlich überzeugender – an realen Schauplätzen und Motiven zu drehen. „Genau dazwischen befindet sich noch ein Zwischending“, sagt Stefan Söllner. „Ich kann im Vorfeld qualitativ hochwertige 2D-Plates aufnehmen und die dann auf der LED-Wand abspielen.“ So könne er 24 Stunden am Tag eine Sonnenaufgangsszene auf der Zugspitze im Studio drehen. „Hier könnte sich auch für deutsche TV-Produktionen ein Markt etablieren.“ [15286] Hier finden Sie den ersten Teil unseres Berichts über den Bau des DarkBay Virtual-Production-Volumes!