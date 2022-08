Weitere Neuheiten von der SportsInnovation Düsseldorf

Das Unternehmen präsentierte XtraMotion, einen cloudbasierten Service, der jederzeit und überall sofort zur Verfügung steht, ohne dass zusätzliche Hardware vor Ort erforderlich ist. Aus Videos mit „normalen“ Bildraten von 25 fps wird eine qualitativ hochwertige 3-fach Super-Slow-Motion mit 75 fps errechnet. Das geschieht mittels Analyse einer Künstlichen Intelligenz. Der errechnete Super-Slow-Motion- Clip wird direkt wieder im Videoserver platziert und ist innerhalb von Sekunden abspielbereit. Die unterstützten Quellformate sind 720p, 1080i, 1080p und SDR/HDR.

Bernd Mattheus, System Engineer bei EVS, erläutert den Workflow: Ein Videoclip auf dem XT VIA Production Server wird vom Operator direkt mit seinem LSM VIA Controller in die Cloud geschickt. Hier erfolgt mit der KI eine blitzschnelle Berechnung des Clips in der Cloud. Rasche Transferwege ermöglichen dem Operator einen Einsatz des berechneten Clips in dem zur Szene zugehörigen Slow-Motion-Paket noch während der Live-Übertragung.

„Der Benefit dieser Technologie ist die Aufwertung der ,normalen‘ Kameras mit 25 Bildern bei den Slomos“ “, erklärt Bernd Mattheus. „Die Produktionskosten sind gering, normale Kameras werden zu Super-Slow-Motion-Kameras in den Replays. XtraMotion Clips können bei Analysen von Spielszenen und in der Postproduktion sowie in der Nachberichterstattung verwendet werden.“