Free Download: Stadionklang für das Wohnzimmer

Die Gestaltung eines qualitativ hochwertigen 3D-Tons wie etwa Dolby Atmos bei der Live-Übertragung von Sport-Events ist nicht nur eine technische, sondern auch eine gestalterische Herausforderung. Darum gibt es für die Fußball-Bundesliga seit der Saison 2023/24 einen neuen Workflow in der Tonproduktion, der Technik und Gestaltung nicht nur personell, sondern auch räumlich trennt: Die pandemiebedingt beschleunigten technologischen Fortschritte und Erfahrungswerte machen es möglich. Während die technische Einrichtung und Überwachung der eingehenden Mikrofonsignale nach wie vor in der Verantwortung des Toningenieurs im Ü-Wagen liegt, findet die Tonregie, also die Gestaltung des Hörerlebnisses, beim TV-Dienstleister VIDI unter eingemessenen und kontrollierten Studiobedingungen statt. Da selbst wir uns nicht an zwei Orten gleichzeitig aufhalten können, haben wir uns bei der Übertragung des Supercups zwischen Bayern München und RB Leipzig die Arbeit bei VIDI in Darmstadt angesehen und waren danach zur Saisoneröffnung der Fußball-Bundesliga im Bremer Weserstadion. [15374]