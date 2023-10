Spitzenleistung bei den Finals (1)

Die Venues und das ZDF in Mainz wurden von VIDI aus Darmstadt via MD8000 an den WDR angebunden. Jedes Venue hatte eine lineare TV-Sendeleitung, eine Streamingleitung und eine Rückleitung. VIDI gab 25 ankommende HDSDI-Signale an den WDR ab und schickte inklusive der Anbindung an das ZDF 19 Signale zurück. Außerdem wurden die Venues noch mit einer 100 Mbit Datenanbindung versorgt.

Stabhochsprung am Rheinufer

Am Düsseldorfer Rheinufer stand der Ü-Wagen 4 mit Rüstwagen von TVN aus Hannover, die für die Live-Produk tion von den Sportarten 3×3 Basketball und Stabhochsprung vorgesehen waren. Etwa 150 Meter südlich war eine Stabhochsprunganlage aufgebaut, an der sich hinter der oberen Kaimauer das Publikum in mehreren Reihen drängelte. An der Nord- und Südseite des etwa 50 Meter langen Stegs befanden sich Tribünen für das Publikum. Davor stand jeweils eine Kamera auf Rollenstativ mit einem Boxobjektiv. Auf einer LED-Videowall lief das Programmbild für das Publikum.