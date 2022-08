SportsInnovation Düsseldorf

Fußball ist und bleibt im deutschen Fernsehen die beliebteste Sportart mit den höchsten Einschaltquoten. Beispielsweise sahen sich bis zu 10,24 Millionen Zuschauer bei RTL das UEFA Europa League Finale in Sevilla an, bei der ARD waren es 8,10 Millionen beim DFB-Pokal Finale in Berlin und das UEFA Champions League Finale 2022 in Paris sahen 8,39 Millionen Menschen im ZDF.

Trotzdem müssen in Deutschland TV-Dienstleister immer noch mit dem Deutschen Fußball-Bund und deren beteiligten Firmen, die den Profifußball produzieren und vermarkten, um nahezu jeden Euro für die Benutzung der besten technischen TV-Qualität kämpfen, heißt es in der Arena an vielen Ausstellungsständen.

In Düsseldorf verkündete dann Sky Deutschland am zweiten Tag die maximale technische Qualitätsoptimierung, aber nur für die zahlenden Sky-Kunden. Der PayTV-Sender wird ab der kommenden Saison der 1. Fußball-Bundesliga die Top-Spiele in UHD HDR und Dolby Atmos übertragen. Auch bei neuen Technologien für die Live-Übertragung steht die Entwicklung nicht still.