Film & TV Kamera 11.2023: Das neue Heft ist da!

Nur sehr ungern nämlich würden wir etwa im nächsten Jahr unsere Avatare auf die IBC nach Amsterdam schicken. Nach 2022, das in vieler Hinsicht spürbar ein Übergangs-Event nach der überstandenen Pandemie war, hat die Branchenmesse in diesem Jahr deutlich an Fahrt aufgenommen und fühlte sich beinahe so an wie in Prä-Covid-Zeiten. Der persönliche Kontakt, und das ist sicher eine der Erkenntnisse aus den letzten Jahren, ist eben durch nichts zu ersetzen.

Nicht zuletzt deswegen lädt Film & TV Kamera auch am 28. und 29. Februar zur LEaT X CiNEC in die kleine Olympiahalle in München ein! Als Pre-Season-Event hat die LEaT X im März 2023 in Köln ihre Premi- ere gefeiert und wird nun 2024 zusammen mit der etablierten CiNEC präsent sein. So können Fachleute und Enthusiasten beider Branchen an zwei Tagen von- und miteinander lernen, Kontakte knüpfen und Neues entdecken. Also: Save the date!