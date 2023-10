Spitzenleistung bei den Finals (2)

„Die Kamera und Mikrofonsignale wurden einzeln nach Köln übertragen und somit die Plattform ,remote‘ an die Regie in Köln angebunden“, erläutert Clemens Dieckmann. „Das Colour-Matching und die Tonpegelanpassung geschahen vor Ort auf der SNG. Die Kameraleute und die Aufnahmeleitung waren über Kommandoverbindungen direkt mit der Regie B in Köln verbunden. Das hatte den Vorteil, dass man zentral von dort die Plattform steuern konnte und nicht noch zusätzlich Regie und Bildmischer an das jeweilige Presenter-Venue schicken musste.“

Bouldern im Landschaftspark

Am Samstagmorgen begann der ZDF-Sendetag mit Bouldern, produziert vom NDR Ü1 aus Hamburg, der zusammen mit dem Rüstwagen in einem kleinen TV-Compound neben der Halle der ehemaligen Kraftzentrale stand. Innen waren zwei Kameragerüste aufgebaut worden. Darauf stand jeweils eine Kamera mit einem Fujinon DigiPower 101 Boxobjektiv. Unten waren vor der Wand zwei Kameraleute mit drahtlosen Kameras im Schulterbetrieb auf den Schultern im Einsatz.