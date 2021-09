Volle Punktzahl für „Let’s Dance“

Fabian Leimbach ist bei der MMC-Gruppe dafür verantwortlich, neue Technologien und innovative technische Ansätze im Geschäftsbereich der Stabstelle der Unternehmens- gruppe auszubauen und Ideen für neue Business-Cases zu erschaffen. Seine erste herausfordernde Aufgabe war die Planung und der Ausbau des neuen UHD HDR Ü-Wagens für Dienstleister und Tochterunternehmen Crosscast. Der in der Region Hannover aufgewachsene 27-Jährige absolvierte eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton bei TVN in Hannover. Auf dem Weg nach Köln lagen Stationen bei Ü- Wagen-Dienstleistern, E-Sports- und TV-Produzenten in den Funktionen als Bildmischer, Produktionsingenieur, Head of Engineering und Technical Director.

Die MMC Studios Köln GmbH verfügt mit dem Coloneum in Köln über eines der größten und modernsten Studiogelände Europas mit 20 Film- und TV-Studios. „Auf 157.000 Quadratmetern Studiogelände finden Produzenten und Sender die perfekte Kombination aus Location und Services für Produktionen jeder Art und Größenordnung“, sagt Jens Wolf, einer von drei Geschäftsführern der MMC Studios. 129 fest angestellte Mitarbeitende in der MMC Gruppe, die produktionsabhängig auf bis zu 800 freie Mitarbeitende ergänzt werden können, produzieren jährlich etwa 200 Shows, darunter neben der RTL-Produktion „Let’s Dance auch „Buchstabenbattle“ für Sat.1, „The Masked Singer“ für ProSieben, „Die Höhle der Löwen“ für Vox und „Studio Schmitt“ für ZDF Neo. „Durch die exzellente Studio-Infrastruktur, aktuellste Produktionstechnik, die hocheffiziente Postproduktion, ein ausgezeichnetes Art Department und erfahrene Mitarbeiter ist die MMC Studios Köln GmbH der führende Full Service-Dienstleister für Entertainment-Shows und Serien in Deutschland“, erläutert Jens Wolf.

Produktion des Viertelfinales

Die Vorbereitungen des Viertelfinales von „Let’s Dance“ am 14. Mai 2021 mit der zehnten Liveshow in der 14. Staffel beginnen für die Mitarbeitenden am Mittwochvormittag. Für diejenigen, die noch keinen vollständigen Impfschutz gegen SARS-CoV-2 besitzen, geht es zunächst zu einem PCR-Test oder einem Covid-19-Schnelltest in den MMC Studios.

Auf dem Tanzparkett im Studio 32, in dem seit Anfang Februar 2021 die Bühne, Beleuchtung und Kameratechnik aufgebaut sind, ist ein Lichtstellpult für das Einleuchten der nächsten Sendung aufgestellt worden. Die Choreografie des Tanzpaares, auf dem 36 Quadratmeter großen Parkett der Bühne, wird jeweils mit einem individuellen Studiolicht des Lichtdesigners und lichtsetzenden Kameramanns David Kreileman sowie Udo Rath inszeniert, Dabei kommen von der Decke hängende Kronleuchter, LED-Videowalls, Flammen und farblich zu den Kostümen abgestimmte Pyroeffekte am Bühnenrand zum Einsatz. Publikum ist pandemiebedingt noch nicht im Studio zugelassen. Udo Rath sitzt am Probenpult auf der Tanzfläche hinter der Schienenkamera und hat die gesamte Bühne aus der Zuschauerperspektive im Blick. „Let’s Dance ist ein sehr edles Format, eine Sendung mit Glamour und Glow. Das Lichtdesign muss so vielfältig sein, dass jede Stimmung der Tänze und Inszenierungen individuell lichtgestalterisch unterstützt und das Studio in eine andere Welt getaucht wird“, erläutert er. „Es geht von fröhlichen, düsteren, aggressiven bis hin zu traurigen Stimmungen, welche über die Gestaltung des Lichts die jeweilige Situation in den Tänzen unter- stützen. Jedoch soll bei dem ganzen Showlicht nicht der Fokus vom Tanzpaar genommen werden.“