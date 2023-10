Organisches Gesamtbild

Drohne gleich digitale Aufzeichnung? DoP Rafael Leyva fand das überhaupt nicht. Für seinen Langfilm „The Foster Ranch“, der auf chemischem Film entstand, wollte er ein ästhetisch stimmiges Bild haben. Bei Beverly Hills Aerials lief er offene Türen ein. Gemeinsam mit Aerial DoP Caleb des Cognets hängte er seine eigene Arriflex 235 an eine Freefly Alta X. Die beiden Kameraleute berichteten in unserem Heft 9.2023 von der technisch beeindruckenden Sequenz.

Eine der weniger schönen Entwicklungen des digitalen Siegeszugs bringt mit sich, dass Dreharbeiten auf chemischem Film nicht mehr als kreative, sondern als finanzielle Entscheidung wahrgenommen werden. So denken auch vermutlich nicht viele DoPs darüber nach, ob es eine Wahl gibt, an einer Kameradrohne etwas anderes als digitale Bildaufzeichnung auszuprobieren. Doch man hat tatsächlich die Wahl.

Dessen war sich auch DoP Rafael Leyva sicher. Der Weg dorthin war kein gewöhnlicher, wie auch sein eigener Weg hinter die Kamera. Der gebürtige Puerto Ricaner ist Jahrgang 1983 und kam 2004 in die USA. Er schaute als Gasthörer in das Curriculum der Tisch New York University of the Arts und wollte gerne Regisseur werden. Dann saß er erstmals in einer Cinematography-Klasse. „Das war meine Erweckung als Bildgestalter“, erinnert sich Leyva.

Leidenschaftlicher Autodidakt

Aufgrund von Geldmangel war es ihm nicht möglich, die Universität zu besuchen. Also lief er durch Manhattan und wo immer er Scheinwerfer aufgebaut sah, stellte er sich vor und bewarb sich um einen Job am Set. Doch den Durchbruch brachte das nicht. Also stieg er 2007 ins Flugzeug und brach auf nach Los Angeles. Der Start in Los Angeles war leichter als in New York. „Ich bin leidenschaftlicher Autodidakt“, betont Rafael Leyva. „Ich habe tagsüber gearbe tet und nachts Filme geguckt und analysiert.“ Dabei ging Leyva durch die harte Schule des Drehens auf Film. Dies geschah allerdings auch ganz anders als gewöhnlich. „Ich war der schlechteste Kameraassistent der Welt“, so Leyva. „Die meiste Zeit damals arbeitete ich deshalb als Standfotograf.“ Er entwickelte auf chemischem Film und setzte sich mit allen Parametern von Belichtung, Brennweiten und dem Stil des DoPs des Projekts auseinander. Dabei war er den Kameraleuten sehr nah und lernte so viel von ihnen und über den Einsatz von Filmmaterial. Jetzt ist er selbst DoP und setzt sich bei passenden Projekten dafür ein, auf chemischem Film zu drehen. „Die Realität ist: Wir leben in einer digitalen Welt“, sagt DoP Leyva. „Ich fürchte, das verwässert gerade ein wenig die Professionalität. Meine Erfahrung ist, ein echter Arbeitsethos, echte Disziplin kommt vor allem durch den Lernprozess, auf chemischem Film zu drehen.“