Mit Licht orchestrieren

ARRI ALEXA 35

Gedreht wurde auf der von Cine-Mobil gestellten ARRI ALEXA 35 mit sphärischen ARRI Signature Primes beim Low- Light-Test und auf Hawk V-Lite Anamorphoten am High-Con- trast-Set. Nach vermehrten Vollformat-Optionen in der Ver- gangenheit, gibt es mit der ALEXA 35 nun auch wieder eine neue ARRI-Kamera mit S35-Sensor. Das ist vor allem für all diejenigen spannend, die leichte und flexible S35-Optiksets schätzen. Mit diesem Setup wurde in ARRIRAW und ProRes 444 gedreht. In der Auswertung der Aufnahmen war bei guter Belichtung kein visueller Unterschied zwischen diesen beiden Codecs zu sehen. Daher bleibt die grundsätzliche Frage, bei welchen Einsatzzwecken das vier- bis fünffach so große RAW-Format wirklich zwingend ist? Wir arbeiteten für den Workshop schlussendlich mit den ProRes444 UHD- Aufnahmen.