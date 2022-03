Lichtbaukasten

aufgesetzt ist, beim Aufsetzen geht er nach einer kurzen Wartezeit wieder an. Die Möglichkeiten dieser Schnittstelle werden damit aber noch nicht mal im Ansatz ausgenutzt: Man könnte sich auch motorisch verfahrbare Linsen in der Sekundäroptik vorstellen oder über die parallel am Steckverbinder an der Stirnseite anliegenden Signale die Torklappen eines Linsenvorsatzes fernsteuern. Alles Voraussetzungen für ein vollautomatisches Fernsehstudio also. Damit sind wir schon beim nächsten Highlight.

Helles Köpfchen

Herzstück des Orbiter ist eine RGBACL-LED-Engine, also eine Farbmischung aus Rot, Grün, Blau, Amber, Cyan und Lime-Farben, genannt ARRI Spectra. Wie wir wissen, ist mit einer Multifarb-LED-Engine nicht nur eine sehr hohe Farbwiedergabequalität möglich, sie erlaubt auch jede Farbtemperatur und Farbkorrektur wie Tint (Grün-Magenta-Verfärbung) und natürlich auch allgemein Farben innerhalb des verfügbaren Farbraumes. Dazu werden die 206 Farbchips in einer ausgeklügelten Position und Gewichtung auf der Platine angeordnet. Folglich ist die Lichtstrom-Differenz – von „5.600K CCT Weißlicht mit 15.000 Lumen“ zu „alle Direkt- LEDs an mit 15.700 Lumen“ nicht groß. Dass das gemischte CCT-Weiß mit 3.200K einen kleineren Lichtstrom aufweist, ist der Physik geschuldet. Er beträgt aber immerhin noch ungefähr stolze 12.000 Lumen.

Sicher hat man bei den Einzelfarben schon ein roteres Rot und ein blaueres Blau gesehen. Aber wie man am blauen Spektrum erkennen kann, sind dort noch schwache Rotanteile zu erkennen: Hier hat die Kalibrierung eingegriffen. Sie ermöglicht zwar einen konstanten Farbort, erkauft wird dies jedoch durch eine minimale Eingrenzung des Farbraumes. Aber bei ARRI kalibriert man nicht einfach auf einen Weißpunkt hin. Wenn man nur auf einen Punkt kalibriert, dann wird man immer weniger akkurat, je weiter man sich von diesem Punkt entfernt. Bei mehreren kalibrierten Farborten ist die Toleranz immer nur durch die Distanz zu den nächsten kalibrierten Farben beeinflusst. Deshalb erfolgt die Kalibrierung im Werk über fünf Tageslicht-, fünf Halogenlicht- und 14 weitere Farben. Markus Klüsener, Senior Product Manager bei ARRI: „Das gesamte System ist auf eine lange Lebenszeit und robust ausgelegt. Wir übersteuern die LEDs auch nicht. Es wird von einigen Herstellern mit der Angst der Kunden gespielt und suggeriert, dass man da nachkalibrieren muss und dass LEDs ja so schlimm altern. Wenn man seine Technologie von vornherein im Griff hat, dann besteht die Notwendigkeit einer späteren oder wiederholten Nachkalibrierung nicht.“