Maier Bros. setzt auf Hybrid-Stromversorger FH130

Saubere Energie am Set

Mit dem Filmhybrid FH130 setzt das Rental-Haus Maier Bros. seit kurzem das neueste Modell seiner Hybrid-Stromversorger ein. Basierend auf den Erfahrungen des bewährten FH100 wurde der FH130 gemeinsam mit dem Aggregatehersteller Polyma weiterentwickelt und neu aufgesetzt.

Der FH130 vereint ebenso wie der FH100 verschiedene Betriebsmodi. Kleine und mittlere Lasten werden zu 100 Prozent aus den Onboard-Akkus mit einer Kapazität von 25 kWh betrieben. Hier können je Phase bis zu 7 kW, also mit drei Phasen bis zu 21 kW elektrische Leistung geliefert werden, was einem dreiphasigen 32 A CEE-Anschluss entspricht. Sobald sich der Ladezustand der Akkus in einem niedrigen Bereich von ungefähr 20 Prozent befindet, startet automatisch das LPG-Gas Aggregat und lädt die Akkus im optimalen Wirkungsgrad parallel zur Nutzung nach. Sind die Akkus vollgeladen, schaltet sich das LPG-Aggregat automatisch wieder ab. Dadurch funktioniert das hybride System insgesamt effizienter und sauberer als konventionelle Stromerzeuger. Zusätzlich können die Akkus extern über Feststrom geladen werden, wodurch die Laufzeiten des LPG-Aggregats nochmals reduziert werden.

Die verwendete Lithium-Eisenphosphat-Akkutechnologie (LFP) ist besonders sicher und unempfindlich bei mechanischer Beschädigung. Zudem sind LFP-Batterien mit bis zu 5.000 Voll-Zyklen außerordentlich langlebig und weisen höhere Temperaturtoleranzen auf als Li-Ion-Batterien. Für grössere Lasten wie etwa 3 x 9 kW HMI oder 3 x 18 kW HMI Scheinwerfer lässt sich das LPG-Aggregat manuell in den Dauermodus schalten, läuft dann als Stage-V-Aggregat durchgängig sauber und effizient und stellt dabei eine Leistung von bis zu 130 kVA bereit. Mit drei Tanks von 410 Liter Gesamtkapazität kann das Aggregat bei 75 Prozent Belastung autark ein Film-Set 16 Stunden lang mit Strom versorgen. Der LPG-Gasmotor ist emissionsarm, stößt keinen Feinstaub und kaum Stickoxide aus und erzeugt im Betrieb deutlich weniger CO 2 als vergleichbare Diesel-Aggregate.

Die Vorteile von LPG- gegenüber CNG-Kraftstofftanks sieht Maier Bros. in der signifikanten Platz- und Gewichtsersparnis bei gleicher Kapazität und der besseren Verfügbarkeit von LPG durch ein zehnfach dichteres Tankstellennetz. Ist ein Fest-Stromnetz verfügbar, kann sich der Filmhybrid 130 zusätzlich mit sauberem Strom aus nachhaltigen Quellen versorgen. Hierfür reicht schon eine einfache Haushaltssteckdose aus. Eine moderne und leistungsfähige Photovoltaik-Anlage mit 1700 W Peak auf der Dachfläche liefert zusätzliche saubere Energie. Die intelligente Steuerung des FH130 kombiniert die jeweils günstigsten Energiequellen, vereint, bündelt und synchronisiert die Energie und gibt sie am Steckdosenfeld aus.