So entstand das Volume für „1899“ (1)

Produzent Philipp Klausing wählte ARRI Solutions als Dienstleister, weil sie einer der wenigen Anbieter waren, die ein Wissens- und Erfahrungsspektrum besitzen, das LED, Lichttechnik, Kameratechnik und Datentechnologie umspannt.

Der Plan

Was das Volume in Babelsberg so einzigartig macht, ist der direkte Einfluss der kreativen Entscheidungen von Regisseur Baran Bo Odar und DoP Nikolaus Summerer auf die technologische Entwicklung und die Konstruktion. Nie zuvor war jemand auf die Idee gekommen, eine um 360 Grad drehbare Plattform in die Mitte der LED-Ellipse zu stellen. Das sparte wichtige Ressourcen während des Drehs von „1899“. Auch von einem Regenrig wurde anfangs abgeraten. Der Regisseur setzte sich durch und wurde mit hohem Realismus belohnt. Viele der späteren kleinen Entscheidungen, wie die Erhöhung der LED-Wand oder Details der Kalibrierung waren in einem langen Prozess von Tests im Vorfeld des Baus festgelegt worden. Im Mittelpunkt immer Baran Bo Odar und Nik Summerer mit ihrer kreativen Vision.

Im Oktober 2020 begann die Planung bei ARRI Solutions. Die großen Partner auf dem Weg standen früh in der Planung ab Oktober 2020 fest. Faber A.V. stellte die LEDs zur Verfügung, die gesamte Konfiguration der Server und IT-Infrastruktur – sowie später die VFX-Produktion – übernahm Framestore. Bei Umbau und Elektrizität half das Studio Babelsberg Art Department, für Spezialeffekte und -bauten holte man Nefzer Special Effects dazu und Licht- sowie Kameraequipment kamen von ARRI und ARRI Rental. „Dass es möglich ist, so ein Projekt innerhalb von vier Monaten fertig zu stellen, das hätte ich vorher ehrlich gesagt nicht gedacht“, erinnert sich Stefan Söllner. „Das ist nur möglich, wenn man entsprechend gut und offen mit allen Gewerken kommuniziert, was man machen will, und einen klaren Plan hat.“