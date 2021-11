Lichtsetzen als gefahrgeneigte Tätigkeit

Kannst du uns das einmal an einem Beispiel aufzeigen?

Ich kann dir das gut an meinem jüngsten Spielfilm aufzeigen. Er hat den Titel „Schlaf“. Regie führte Michael Venus. Der Film hat seine Premiere bei der Berlinale gefeiert. Dieses Bild ist typisch für die Lichtstimmung des gesamten Films. Er ist ein Thriller mit etlichen Horrorelementen. Es erwies sich als ziemlich schwierig, dieses Krankenzimmer mit der passenden Atmosphäre auszuleuchten. Wir hatten überall helle Wände, und wir hatten eine Lichtquelle im Bild. Trotzdem galt es, eine etwas gruselige Nachtstimmung zu erzeugen. Übrigens wurde dieses Bild tagsüber gedreht. Wir haben zunächst einmal ein Top-Licht eingesetzt. Das haben wir mit einer Flächenleuchte, die wir an einem Ausleger über dem Bett anbrachten, eingeleitet. Dann gibt es das unvermeidliche Gegenlicht der Wandleuchte. Es sorgt aber für eine schöne Kontur an den Haaren. Was zunächst nicht auffällt, sind die Vorhänge. Dafür wurden in Zusammenarbeit mit dem Szenenbild ziemlich lichtdichte Stoffe verwendet. Da unser Fenster sich in etwa sieben Metern Höhe über dem Erdboden befand, wollten wir auf den Aufbau eines Moltonkastens für die Abblendung des Himmellichtes verzichten. Immerhin befand sich das Fenster auf der Nordseite des Gebäudes und somit konnten wir eine Einwirkung des direkten Sonnenlichtes ausschließen.

Für den Eindruck einer Natriumdampflampe, deren Licht durch die Vorhänge dringt, haben wir eine Lampe mit einem hohen Stativ und Abspannseilen von außen gesetzt. Der Leuchtkörper stand in 7,5 Metern Höhe und etwa 1,5 Metern Entfernung vom Fenster.

Wir mussten die Umgebung eines Krankenhauses gestalten, denn mit der Lichtgestaltung des Fensters nehmen wir die weitere Handlung vorweg: Als die Frau das Krankenhaus verlässt, spielt die Szene auf einem Parkplatz, den man vor Krankenhäusern üblicherweise findet. Unsere Beleuchtung muss einen bruchlosen Anschluss sicherstellen. So haben wir darauf geachtet, dass die Farbtemperatur, aber auch der Charakter des Lichteinfalls beider Szenen zueinander passen. Auf dem Bild sehen wir eine Halbtotale, wir haben aber aus der gleichen Perspektive auch einige Close-ups gedreht. Hier haben wir dann noch kleinere Lichteinheiten eingesetzt, etwa um den Augenglanz zu erzeugen.

Wenn ich also meine Philosophie des Lichtsetzens zusammenfassen soll, tue ich das am besten mit drei Fragen. Als Erstes frage ich mich: Wohin soll die Aufmerksamkeit gerichtet werden? Wie geben wir diesen wichtigen Bereich frei? Dann: Was müssen wir aus diesem Bereich alles herausschneiden? Wie du siehst, haben wir in den unwichtigen Bereichen einiges absaufen lassen. Bei Close-ups fragen wir uns dann, wie wir den Augenglanz erzielen können? Und welche Feinheiten müssen wir noch hervorheben? Und schließlich gilt es zu bedenken, ob wir zum Beispiel in der nächsten Woche noch Dreharbeiten haben, die einen Lichtanschluss erforderlich machen würden.