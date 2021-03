Drei Fragen an … Carina Milkereit

Unsere Drei Fragen beantwortet dieses Mal Carina Milkereit. Sie ist Disponenten bei Maier Bros. in Leipzig und hat uns in unserer Ausgabe 3.2021 verraten, warum sie Hip-Hop-Gassenhauer meidet.

1. Was ist dein Arbeitsschwerpunkt?

Hauptsächlich bin ich als Disponentin bei Maier Bros. Leipzig für die Lichtabteilung zuständig. Das beginnt damit, dass ich eine Lichtanforderungsliste von Oberbeleuchter*in beziehungsweise Kamerafrau oder Kameramann erhalte und diese dann Position für Position in unser Dispoprogramm eingebe. Oftmals bespreche ich auch hier schon mögliche Alternativen oder räume Unklarheiten aus. Danach erhält die Produktionsleitung ein Angebot von uns und es wird verhandelt. Wenn es dann reduzierte oder geänderte Listen gibt, passe ich die immer wieder in unserem Programm an, bis die Produktion, die Techniker*innen und wir zufrieden sind. Dann geht es daran, Fehlmengen und Artikel, die wir in dem Zeitraum nicht vor Ort haben, zu organisieren. Dafür erstelle und plane ich Transfers zwischen unseren verschiedenen Standorten, spreche mit anderen Rentals über Anmietungen oder kaufe nach Beratung mit der Geschäftsführung auch neue Artikel ein.

Wenn die Lichtcrew am Ladetag zu uns kommt, um die Technik zu checken und die LKWs zu beladen, bin ich da und betreue sie bei allen kleinen und größeren Problemen und Wünschen, die an diesem Tag (beziehungsweise Tagen) so auftauchen könnten. Außerdem bearbeite ich die Ladlisten, damit alles, was unser Haus verlässt, auch richtig erfasst ist. Während der Drehzeit betreue ich die Crew per Telefon und Mail zu allen technischen Fragen und Wünschen, organisiere Zusatzmaterial und versuche, alle aufkommenden Probleme zu lösen. Darüber hinaus bin ich seit diesem Jahr standortübergreifend für alle strategischen Einkäufe bei Maier Bros. zuständig. Außerdem betreue ich unseren Lehrgangsteilnehmer, leite das Lichtlager und lerne neue Mitarbeiter*innen an.