ARRI präsentiert SkyPanel X

LED-Flächenleuchte für weiches und hartes Licht

Mit dem SkyPanel X bringt ARRI eine Ergänzung der SkyPanel-Familie, die vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten in unterschiedlichen Größen bietet sowie nativ-weiches, nativ-hartes und Open-Face-Licht liefern kann.

ARRI dreht die Innovationsschraube beim LED-Licht noch ein wenig weiter: Ausgehend von der SkyPanel-Reihe, die bei der Einführung auf der NAB Show 2015 in vier verschiedenen Größen von S30 über S60 und S120 bis S360 neue Standards beim Filmlicht setzte, entwickelte man das SkyPanel X und will die neue LED-Leuchte erstmals auf der IBC 2023 zeigen.

Hartes und weiches Licht

Von der äußeren Erscheinung her ist die Verwandtschaft zu den Vorgängern offensichtlich, denn das SkyPanel X hat denselben rechteckigen Aufbau und ähnliche Maße wie das Skypanel S60. Die Light Engine verfügt mit RGB sowie Amber, Cyan und Lime über sechs Farben, die gemeinsam das gewünschte Spektrum erzeugen und in acht Pixelzonen unterteilt ist. Das Licht lässt sich flickerfrei von 0 bis 100 Prozent dimmen, weißes Licht steht in einem Farbtemperaturbereich von 1.500 bis 20.000 K zur Verfügung.

Bei jeder Unit, die ARRI im Einzelbetrieb als SkyPanel X21 bezeichnet, ist im Lieferumfang ein X21-Diffusor-Dome enthalten, der dem SkyPanel X eine ähnliche Funktionalität als weich einzusetzendes Licht verleiht wie sie das Ur-SkyPanel bietet. Allerdings kann man den X21-Dome wegen der erstklassigen Dimmer-Eigenschaften der Engine stark heruntergedimmt selbst in unmittelbarer Nähe zum beleuchteten Objekt einsetzen. Andererseits ist das SkyPanel X in der Lage, eine höhere Lumen-Ausbeute zu liefern, so dass die Leuchte sich auch aus größerer Entfernung verwenden lässt, ohne dabei die Präzision der Ausleuchtung zu verlieren. In der Summe bedeutet das einen bedeutenden Zuwachs an Flexibilität am Set.

Doch die Vielseitigkeit der Leuchte ist damit längst nicht ausgeschöpft. Denn mit der HyPer Optic als einem weiteren Vorsatz für das SkyPanel eröffnen sich weitere Möglichkeiten. Die HyPer Optic ist eine optionale, im laufenden Betrieb austauschbare Linse mit acht einzeln steuerbaren Zonen. Damit verwandelt sich der X21-Lampenkopf in eine leistungsstarke Quelle für hartes, gerichtetes Licht, der vielfältige Einsatzmöglichkeiten als Gestaltungswerkzeug für mittlere und lange Distanzen offenstehen, sei es von einem Steiger oder außen durch Fenster. Das SkyPanel X kann zudem als Open-Face-Lichtquelle für einen Bounce dienen.

Auch bei den Workflows hat ARRI vorausgedacht. Mit dem S60-Adapter wird das SkyPanel X kompatibel mit allem bereits vorhandenen Zubehör für das SkyPanel S60. So können die Lichtcrews am Set lang etablierte Arbeitsabläufe beibehalten und gleichzeitig von den vielfältigen neuen Möglichkeiten des SkyPanel X profitieren. Schlechtes Wetter ist dabei kein Problem, denn das SkyPanel X IP-zertifiziert und kann somit auch im Regen stehen.

Modularer Baukasten

Eine der wichtigsten neuen Features des SkyPanel X ist das modulare Konzept, mit dem sich sich unterschiedliche Leuchtengrößen durch verschiedene Arrays der rechteckigen X21-Basis erzeugen lassen. Mit X22 bezeichnet ARRI ein quadratisches Licht, das durch die Kombination von zwei rechteckigen X21-Panels entsteht. Ein Schnellwechselsystem ermöglicht einfache Anpassungen an Größe und Funktion. Im 2:2-Format des X22 können X21-Domes für großflächiges weiches Licht oder HyPer Optics für starkes, hartes Hartlicht verwendet werden. Denkbar ist aber auch eine Kombination aus beiden.

Durch die Kombination aus drei X21-Lampenköpfen entsteht das X23-Panel, das ähnlich wie das X22 als ein Soft-, Hart- oder Hybridlicht dienen kann, allerdings bei entsprechend größerer Leuchtenfläche und mit 24 Pixelzonen. Ein X23 mit drei HyPer Optiken benötigt lediglich ein X-Modular-Yoke zur Stativmontage und lässt sich, wie auch das X22, mit einem einzigen Kontroller bedienen. Im X23-Format übertrifft das SkyPanel X die Lichtleistung einer 2,5-kW-Open-Face-HMI-Lampe. Das optische System kann problemlos beispielsweise mit Diffusern oder Wabengittern moduliert werden. Ein High-Output-Modus ermöglicht maximale Leistung für die Beleuchtung einer großen Nachtszene im Freien oder für kräftiges Licht zur Diffusion durch Fenster zu nutzen.

Kontrollfunktionen

Alle nötigen Einstellungen im Betrieb lassen sich wie von den SkyPanels gewohnt von Hand direkt an der wetterfesten Kontrolleinheit auf der Rückseite des SkyPanel X vornehmen. Das funktioniert auch im X22- oder X23-Array über ein einziges Kontrollpanel. Alternativ ermöglicht die ARRI LiCo-App ein digitales Setup und die digitale Steuerung der Leuchten über natives Bluetooth 5.0. Auch das klappt mit den modularen Arrays. Die Integration von LumenRadio CRMX2 und zwei Ethernet-Ports für DMX- und RDM-Steuerung bieten zusätzliche Flexibilität bei der Kontrolle des SkyPanel X.

Die Leuchte kommt mit der LiOS 3-Software, die eine Vielzahl von Verbesserungen wie etwa einheitliche DMX-Profile, abgestufte CCT- und Tint-Einstellungen sowie optimierte DMX-Voreinstellungen mit sich bringt. Die Unterstützung von ARRI ALEXA-Farbmodi schafft die Kompatibilität mit der Colour Science der aktuellen ARRI-Kameras.