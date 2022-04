Breit gefächert

RGBMA als bewährte Kombination

Die AX2 LED-Bars sind mit einer LED-Chip-Kombination bestückt, die sich hinter einer einzigen Linse aus den Komponenten Rot, Grün, Blau, Mint und Amber zusammensetzt und in dieser Form bereits in den meisten Astera-Produkten zum Einsatz kommt. Diese Kombination sorgt für einen sehr hohen Farb- wiedergabeindex mit einem Wert von mehr als 96 und die sehr geringen Abstände der einzelnen LEDs zueinander vermindern das Entstehen von Farbschatten. Die Geräte sind auf Grund der anpassbaren Frequenz zu 100 Prozent für den Film- und Fernsehbereich geeignet. Jede einzelne Diode verfügt über eine Leistung von zehn Watt und hat einen Abstrahlwinkel von ungefähr 21 Grad. Somit kommt die grö- ßere LED-Bar auf eine Leistungsaufnahme von insgesamt 240 Watt, die kleinere Version benötigt mit 120 Watt genau die Hälfte.

Durchdachtes Zubehör

Für die AX2 LED-Bar, insbesondere für die Airline-Track-Schiene, bietet der Hersteller eine Fülle von praktischem Zubehör an. So sind beispielsweise TrackPins (Adapter von Airline- Track-Schiene auf einen großen TV-Zapfen) und TrackHanger (Adapter von Airline-Track-Schiene auf eine Öse) für die hängende Montage an Rohren oder Traversen sowie für die dadurch resultierende Sicherungspflicht vorgesehen. Für den horizontal stehenden Betrieb wiederum gibt es Multifunktionsfüße, die zugleich gut dimensioniert, aber immer noch dezent gehalten sind. Diese Füße werden mit einem Quick-Lock-System in die Airline-Track-Schiene eingeklickt und sorgen nicht zuletzt wegen des tiefen Schwerpunkts der Batterie für einen sehr sicheren Stand.