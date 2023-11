Die Kamera als Instrument

Mir gefällt an diesem Film Ihr Mut zu diesem Thema, und dass Sie ihn in Schwarz-Weiß gedreht haben. Mit welchem Equipment haben Sie „Steig“ gedreht?

Schwarz-Weiß ist die Vorgabe der Filmhochschule für alle Film-01-Projekte. Es hat aber zusätzlich unheimlich gut in die Welt aus Schnee und Eis und zu diesem Fall gepasst. Wir haben damals auf einer Panasonic GH4 gedreht mit einem ZEISS Batis 18 mm / T 2.8 mit Autofokus und einem Hand-Gimbal. In unseren Gesprächen im Vorfeld konnten wir zu unserem Erstaunen feststellen, dass es viele Menschen gibt, die noch nie auf einem Berg waren und noch nie das Erlebnis hatten, ein Gipfelkreuz zu erreichen. So war die Debatte, warum es denn überhaupt welche gibt, nicht wirklich auf Augenhöhe zu führen. Unsere Idee war es deshalb, den Aufstieg subjektiv mittelbar zu gestalten. Ich habe dann ganz bewusst trotz Gimbal meine Schritte in die Kamerabewegung eingebaut, und wir haben mein Atmen als Ton mit aufgezeichnet, um von der großen Anstrengung zu erzählen.

In Ihrem Film „Der gegenwärtige Augenblick“ über Nicolas Humbert, Jelena Obermeier und den

Hund Sam, den Sie auf Material von ORWO Filmotec gedreht haben, fiel mir ein starkes Flickern auf. Was hat es damit auf sich?

„Der gegenwärtige Augenblick“ war meine eigene Kamera-Regiearbeit. Der Film befasst sich mit den experimentell-essayistischen Filmen von Nicolas Humbert und basiert auf persönlichen Gesprächen mit ihm über seinen künstlerischen Lebensweg. Eine weitere Quelle der Inspiration war das Buch „Der entscheidende Augenblick“ von Henri-Cartier Bresson. Wir hatten die Möglichkeit, mit der ARRI IIC auf 3 × 60 m ORWO UN 54, also einem panchromatischen 35 mm Schwarz-Weiß-Negativ-Film zu drehen und diesen dann im Fotolabor selbst zu entwickeln. Mir hat die Idee gefallen, das Ganze als absolute Improvisation anzugehen und auch zufällige Einflüsse wie Kalkflecken auf dem fixierten Negativ mit in die Gestaltung des Films einzubauen. Scannen konnte ich das Material dann durch großartiges Sponsoring von Natalie Helgath bei ARRI Media.

Um mich den Arbeiten von Nicolas anzunähern und sein Oeuvre zu verstehen, habe ich den Film mit bedeutenden Einstellungen aus seinem bisherigen Werk kreuzmontiert und Konstantin Esterl, ein be- freundeter Meister-Organist hat dafür eine eigene Orgel-Komposition erschaffen. Die haben wir dann in der St.-Bonifaz-Kirche in München aufgenommen. Der Film ist für mich ein sehr persönliches Werk und bedeutet mir viel.