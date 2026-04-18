NAB Show 2026 in den Startlöchern

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Die Badge ist abgeholt, das neue Pressezentrum geöffnet und die Bleistifte sind, wenn auch nur in Gedanken, gespitzt: Die NAB Show 2026 kann beginnen. Unsere Berichterstattung wird wie bereits zur IBC im vergangenen Jahr von Riedel Communications unterstützt – herzlichen Dank dafür!

Wo im vergangenen Jahr noch Bauarbeiten, Provisorien und lange Wege die NAB Show prägten, herrscht nun neuer Glanz. Die Central Hall ist zurück und präsentiert sich wieder als geografischer Anker der Veranstaltung. Gleichzeitig bietet sie die Fläche für einen großen Auftritt, denn Blackmagic Design hat beinahe sämtliche Fassaden, besonders aber den Eingangsbereich prominent und großzügig mit Bannern belegt. Da lässt sich schon vor dem offiziellen Start ahnen, wer in diesem Jahr besonders sichtbar sein möchte.

Das ist vielleicht keine allzu schlechte Idee, denn der Branchentalk wird in diesem Jahr ganz eindeutig vom Paukenschlag aus Wuppertal dominiert: Riedel übernimmt ARRI – da liegt es nah, auch die Bühne der NAB zu nutzen. Für heute mittag 13:30 Uhr Ortszeit ist im ARRI House direkt um die Ecke eine Pressekonferenz angesetzt, die unter dem Titel „Let’s bring the future into focus“ erste Einblicke in die strategische Ausrichtung geben soll. Neben Thomas Riedel werden sich auch die ARRI Managing Directors Chris Richter und David Bermbach den Fragen stellen. „Guten Kaffee“ soll es auch geben – und keine Sorge wegen der Zeitzonen: Wenn in Deutschland die Sonne aufgeht, haben wir schon vom Event berichtet!

Die ist hier mittlerweile hinter den Bergen hervorgekommen – schauen wir, was der Tag bringt! Die wichtigsten News von der NAB Show gibt es dann ab morgen hier zu lesen und noch einmal in der Zusammenfassung am nächsten Morgen für diejenigen, die unsere Newsletter abonniert haben. Bis bald!