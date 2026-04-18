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News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

NAB Show 2026 in den Startlöchern

von Uwe Agnes,

Die Badge ist abgeholt, das neue Pressezentrum geöffnet und die Bleistifte sind, wenn auch nur in Gedanken, gespitzt: Die NAB Show 2026 kann beginnen. Unsere Berichterstattung wird wie bereits zur IBC im vergangenen Jahr von Riedel Communications unterstützt – herzlichen Dank dafür!

NAB 2026 LVCC
Foto: Uwe Agnes

Wo im vergangenen Jahr noch Bauarbeiten, Provisorien und lange Wege die NAB Show prägten, herrscht nun neuer Glanz. Die Central Hall ist zurück und präsentiert sich wieder als geografischer Anker der Veranstaltung. Gleichzeitig bietet sie die Fläche für einen großen Auftritt, denn Blackmagic Design hat beinahe sämtliche Fassaden, besonders aber den Eingangsbereich prominent und großzügig mit Bannern belegt. Da lässt sich schon vor dem offiziellen Start ahnen, wer in diesem Jahr besonders sichtbar sein möchte.

NAB 2026 LVCC
Zurück im Vollbetrieb: Die Central Hall zeigt sich nach den Bauarbeiten deutlich hochwertiger. (Foto: Uwe Agnes)

Das ist vielleicht keine allzu schlechte Idee, denn der Branchentalk wird in diesem Jahr ganz eindeutig vom Paukenschlag aus Wuppertal dominiert: Riedel übernimmt ARRI – da liegt es nah, auch die Bühne der NAB zu nutzen. Für heute mittag 13:30 Uhr Ortszeit ist im ARRI House direkt um die Ecke eine Pressekonferenz angesetzt, die unter dem Titel „Let’s bring the future into focus“ erste Einblicke in die strategische Ausrichtung geben soll. Neben Thomas Riedel werden sich auch die ARRI Managing Directors Chris Richter und David Bermbach den Fragen stellen. „Guten Kaffee“ soll es auch geben – und keine Sorge wegen der Zeitzonen: Wenn in Deutschland die Sonne aufgeht, haben wir schon vom Event berichtet!

NAB 2026 LVCC
Ruhe vor dem Sturm im neuen Pressezentrum (Foto: Uwe Agnes)

Die ist hier mittlerweile hinter den Bergen hervorgekommen – schauen wir, was der Tag bringt! Die wichtigsten News von der NAB Show gibt es dann ab morgen hier zu lesen und noch einmal in der Zusammenfassung am nächsten Morgen für diejenigen, die unsere Newsletter abonniert haben. Bis bald!

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