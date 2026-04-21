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NAB Show 2026: Blackmagic Design bringt URSA Cine 12K LF 100G für Liveproduktionen

von Uwe Agnes,

Auf der  NAB Show 2026 zeigt Blackmagic Design mit der URSA Cine 12K LF 100G eine neue Variante seiner Cine-Kamera, die gezielt auf SMPTE-2110-basierte Live-Workflows ausgelegt ist.

NAB 2026 BMD
Foto: Blackmagic Design

Mit der URSA Cine 12K LF 100G überträgt Blackmagic Design seine Cine-Kameratechnologie in den Live-Bereich. Die Kamera kombiniert einen Large-Format-Sensor mit 100G-Ethernet-Anbindung und richtet sich damit an Produktionen, die cineastische Bildqualität in Broadcast- und Live-Umgebungen integrieren wollen.

Aufnahmechip bleibt der bekannte 36 x 24 mm RGBW-Sensor mit bis zu 16 Blenden Dynamikumfang. Über 100G Ethernet lässt sich die Kamera direkt in SMPTE-2110-Infrastrukturen einbinden und liefert IP-basierte Videosignale in Echtzeit. Dabei sind Bildraten von bis zu 440 fps möglich, was insbesondere für High-End-Slow-Motion-Anwendungen im Sportbereich relevant ist.

Im Live-Modus wird die Kamera zur vollwertigen Studiokamera und gibt 2110-Signale direkt über die Netzwerkschnittstelle aus. Gleichzeitig bleibt der Zugriff auf cine-typische Parameter erhalten. Eine integrierte Farbkorrektur auf Basis der DaVinci-Resolve-Tools erlaubt es, Bildanpassungen direkt im Livebetrieb vorzunehmen. Das schließt klassische Parameter wie Lift, Gamma und Gain ein. Optional ist ein B4-Mount verfügbar, der den Einsatz klassischer Broadcast-Zooms ermöglicht. Ergänzend stehen verschiedene Cine-Mounts zur Verfügung, so dass sich die Kamera sowohl in Broadcast- als auch in cineastischen Setups einsetzen lässt.

NAB 2026 BMD
Foto: Uwe Agnes

Die Generation-6-Color-Science sowie flexible LUT-Verarbeitung sorgen dafür, dass unterschiedliche Farbräume und Ausgabestandards parallel bedient werden können. Mehrere LUT-Prozessoren ermöglichen dabei separate Anpassungen für unterschiedliche Outputs, etwa für Monitoring und Live-Signal. Mit Zubehör wie einem dedizierten Studio-Sucher und der Anbindung an das Media-Dock-System zielt Blackmagic auf einen durchgängigen Workflow von Aufnahme bis Postproduktion. Gleichzeitig unterstreicht das System den Ansatz, klassische Grenzen zwischen Film- und Broadcasttechnik weiter aufzulösen.

Die URSA Cine 12K LF 100G soll im dritten Quartal 2026 verfügbar sein.

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