NAB Show 2026: Blackmagic Design bringt URSA Cine 12K LF 100G für Liveproduktionen

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Auf der NAB Show 2026 zeigt Blackmagic Design mit der URSA Cine 12K LF 100G eine neue Variante seiner Cine-Kamera, die gezielt auf SMPTE-2110-basierte Live-Workflows ausgelegt ist.

Mit der URSA Cine 12K LF 100G überträgt Blackmagic Design seine Cine-Kameratechnologie in den Live-Bereich. Die Kamera kombiniert einen Large-Format-Sensor mit 100G-Ethernet-Anbindung und richtet sich damit an Produktionen, die cineastische Bildqualität in Broadcast- und Live-Umgebungen integrieren wollen.

Aufnahmechip bleibt der bekannte 36 x 24 mm RGBW-Sensor mit bis zu 16 Blenden Dynamikumfang. Über 100G Ethernet lässt sich die Kamera direkt in SMPTE-2110-Infrastrukturen einbinden und liefert IP-basierte Videosignale in Echtzeit. Dabei sind Bildraten von bis zu 440 fps möglich, was insbesondere für High-End-Slow-Motion-Anwendungen im Sportbereich relevant ist.

Im Live-Modus wird die Kamera zur vollwertigen Studiokamera und gibt 2110-Signale direkt über die Netzwerkschnittstelle aus. Gleichzeitig bleibt der Zugriff auf cine-typische Parameter erhalten. Eine integrierte Farbkorrektur auf Basis der DaVinci-Resolve-Tools erlaubt es, Bildanpassungen direkt im Livebetrieb vorzunehmen. Das schließt klassische Parameter wie Lift, Gamma und Gain ein. Optional ist ein B4-Mount verfügbar, der den Einsatz klassischer Broadcast-Zooms ermöglicht. Ergänzend stehen verschiedene Cine-Mounts zur Verfügung, so dass sich die Kamera sowohl in Broadcast- als auch in cineastischen Setups einsetzen lässt.

Die Generation-6-Color-Science sowie flexible LUT-Verarbeitung sorgen dafür, dass unterschiedliche Farbräume und Ausgabestandards parallel bedient werden können. Mehrere LUT-Prozessoren ermöglichen dabei separate Anpassungen für unterschiedliche Outputs, etwa für Monitoring und Live-Signal. Mit Zubehör wie einem dedizierten Studio-Sucher und der Anbindung an das Media-Dock-System zielt Blackmagic auf einen durchgängigen Workflow von Aufnahme bis Postproduktion. Gleichzeitig unterstreicht das System den Ansatz, klassische Grenzen zwischen Film- und Broadcasttechnik weiter aufzulösen.

Die URSA Cine 12K LF 100G soll im dritten Quartal 2026 verfügbar sein.