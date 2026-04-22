NAB Show 2026: Cartoni entwickelt HyperRoll für flexible Kamerabewegung

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Auf der NAB Show 2026 zeigt Cartoni mit dem HyperRoll ein kompaktes Kamerasystem für dynamische Bewegungen. Die Lösung entstand in Zusammenarbeit mit Regisseur Stefano Pedretti.

Mit dem HyperRoll stellt Cartoni ein kompaktes Kamerasystem vor, das klassische Kamerabewegungen stark vereinfachen soll. Im Zentrum steht ein rollendes Rig, das cineastische Fahrten ohne aufwendige Dolly- oder Gimbal-Setups ermöglichen soll. Entwickelt wurde das System gemeinsam mit Regisseur Stefano Pedretti.

Der Ansatz zielt auf maximale Flexibilität bei gleichzeitig minimalem Setup. HyperRoll kombiniert verschiedene Bewegungsmodi in einem modularen System, das sich schnell an unterschiedliche Anforderungen anpassen lässt. Insgesamt stehen zehn Shooting-Modi zur Verfügung, die von bodennahen Tracking-Shots bis hin zu komplexeren Bewegungsabläufen reichen. Kern des Systems ist eine modulare Griffarchitektur mit verschiedenen Konfigurationen, die von Einzel- über Mehrfachgriffe bis hin zu teleskopischen Erweiterungen reichen. Diese lassen sich mit universellen oder kameraspezifischen Cages kombinieren und ermöglichen so den Einsatz mit unterschiedlichen Kameratypen, von spiegellosen Systemen bis hin zu größeren Setups.

Die eigentliche Bewegung entsteht über ein spezielles Radsystem, das auf ruhige, vibrationsarme Fahrten ausgelegt ist. Hochwertige Kugellager und abgestimmte Materialien sollen dabei eine präzise Steuerung und leise Bewegungsabläufe gewährleisten. Zusätzliche Elemente wie NATO-Rails, Winkelskalen und Wasserwaagen unterstützen eine reproduzierbare Einrichtung und präzise Ausrichtung. Gleichzeitig bleibt das System bewusst kompakt und portabel, um schnelle Wechsel zwischen Setups zu ermöglichen.

Mit dem HyperRoll spricht Cartoni vor allem Produktionen an, die flexible, kreative Kamerabewegungen ohne großen technischen Aufwand realisieren wollen. Der Ansatz verbindet mechanische Präzision mit einem klar auf Geschwindigkeit und Vielseitigkeit ausgelegten Workflow und positioniert sich damit zwischen klassischen Dolly-Systemen und modernen Gimbal-Lösungen.