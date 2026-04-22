NAB Show 2026: Canon zeigt PTZ-Controller RC-IP300 für Multi-Kamera-Setups

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Canon stellt mit dem RC-IP300 einen neuen PTZ-Controller für IP-basierte Multi-Kamera-Produktionen vor. Das System zielt auf zentralisierte Steuerung und automatisierte Workflows.

Mit dem RC-IP300 erweitert Canon sein Portfolio im Bereich PTZ- und Remote-Produktionen um einen Controller, der speziell auf komplexe Multi-Kamera-Setups ausgelegt ist. Die Lösung richtet sich an Broadcast-Studios, Eventproduktionen sowie Unternehmens- und Bildungsumgebungen, in denen mehrere Kameras zentral gesteuert werden müssen.

Der Controller ermöglicht die Verwaltung von bis zu 200 Kameras innerhalb eines Systems. Diese lassen sich gruppieren und mit jeweils bis zu 100 Presets konfigurieren, sodass wiederholbare Kamerafahrten und Einstellungen effizient abrufbar sind. Ziel ist es, auch größere Setups mit minimalem Personalaufwand bedienen zu können.

Im praktischen Einsatz setzt Canon auf eine Kombination aus klassischer und moderner Bedienung: Ein Joystick für präzise Bewegungssteuerung wird ergänzt durch einen 3,5-Zoll-Touchscreen mit Vorschaufunktion sowie frei belegbare Bedienelemente. Dadurch soll die Navigation zwischen Kameras und Presets intuitiv und schnell erfolgen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Integration in IP-basierte Infrastrukturen. Der RC-IP300 unterstützt IP-Videoeingänge und lässt sich damit in bestehende Netzwerkumgebungen einbinden, ohne zusätzliche dedizierte Verkabelung. Gleichzeitig unterstützt das System Canon-eigene Funktionen wie Auto Tracking, wodurch sich Kamerabewegungen teilweise automatisieren lassen. Über Schnittstellen zu Steuerungstools wie Stream Deck kann der Controller erweitert und an individuelle Anforderungen angepasst werden.

Mit dem RC-IP300 wird Canon den Trend zu skalierbaren, softwaregestützten Produktionsumgebungen gerecht, in denen Kameras zunehmend zentralisiert und automatisiert gesteuert werden. Die Kombination aus hoher Kanalzahl, Preset-Management und IP-Integration zielt darauf ab, den operativen Aufwand in Multi-Kamera-Produktionen deutlich zu reduzieren.