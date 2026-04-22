NAB Show 2026: Ikegami erweitert Sucher-Portfolio mit VFE-P07D

Ikegami zeigt mit dem VFE-P07D einen neuen OLED-Sucher mit zusätzlichem LCD-Monitor, der für Schulter- und Studiokameras gedacht ist.

Ikegami erweitert sein Portfolio an On-Camera-Suchern um den VFE-P07D, der einen klassischen Monokularsucher mit einem zusätzlichen, schwenkbaren LCD-Monitor kombiniert. Das System ist für den Einsatz an Kameras der UNICAM-XE-Serie konzipiert und soll sowohl klassische als auch flexible Monitoring-Situationen abdecken.

Im Zentrum steht ein 0,7-Zoll-OLED-Display mit Full-HD-Auflösung, das für präzises Fokussieren und sichere Bildbeurteilung ausgelegt ist. Durch hohe Kontrastwerte und schnelle Reaktionszeiten eignet sich der Sucher insbesondere für dynamische Inhalte wie Sportproduktionen sowie für den Einsatz in HDR-Workflows. Ergänzt wird dieser Sucher durch einen 3,5-Zoll-LCD-Monitor, der oberhalb des Okulars angebracht ist. Dieser lässt sich neigen und drehen und ermöglicht so alternative Blickwinkel – etwa bei Off-Axis-Aufnahmen oder wenn das Auge nicht direkt am Sucher positioniert werden kann. Damit erweitert Ikegami die Einsatzmöglichkeiten über klassische Schulterkameras hinaus.

Auch funktional bietet der VFE-P07D die üblichen Werkzeuge für den Broadcast-Alltag: Peaking, Zebra, Marker sowie Tally-Anzeige sind direkt integriert. Zusätzlich stehen Monitoring-Tools wie Waveform, Vektorskop und Audiopegel zur Verfügung, sodass sich das Signal direkt im Sucher umfassend beurteilen lässt. Ein weiteres Detail ist die Möglichkeit, externe Signale über einen SDI-Eingang direkt auf dem LCD-Monitor darzustellen. Das erlaubt den Einsatz auch in komplexeren Setups, etwa bei beengten Produktionsbedingungen oder als zusätzliche Kontrollinstanz im Workflow.