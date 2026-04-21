NAB Show 2026: Sony stellt XYN Spatial Capture Solution vor

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Auf der NAB Show 2026 präsentiert Sony mit der XYN Spatial Capture Solution ein neues System zur Erstellung fotorealistischer 3D-Assets aus Kameraaufnahmen. Die Lösung richtet sich an Virtual Production und 3D-Content-Workflows.

Mit der XYN Spatial Capture Solution erweitert Sony sein Portfolio im Bereich Virtual Production um eine Lösung zur Generierung von 3D-Inhalten aus fotografischen Aufnahmen. Ausgangspunkt sind Bilder, die mit spiegellosen Kameras aufgenommen werden und anschließend in fotorealistische 3DCG-Assets überführt werden.

Das System besteht aus drei Komponenten, die unterschiedliche Schritte im Workflow abdecken. Die Smartphone-App XYN Spatial Scan Navi unterstützt die Aufnahme der Bilddaten und führt Anwender durch den Capture-Prozess. Die eigentliche Verarbeitung erfolgt über die Webanwendung XYN Spatial Scan, die auf die Generierung von 3D-Modellen in Studioqualität ausgelegt ist. Ergänzt wird das System durch das XYN Renderer Plugin, das eine realistische Darstellung der erzeugten Assets in virtuellen Produktionsumgebungen ermöglicht.

In der Praxis adressiert Sony damit typische Anforderungen aus Virtual Production, VFX und 3D-Content-Erstellung. Der Ansatz, bestehende Kamera-Hardware mit softwarebasierten Tools zur Asset-Generierung zu kombinieren, könnte insbesondere für Produktionen interessant sein, die reale Objekte oder Umgebungen schnell in digitale Workflows überführen müssen.

Auffällig ist dabei die klare Aufteilung in Capture, Processing und Rendering. Dieser modulare Ansatz soll die Integration des Systems in bestehende Pipelines ermöglichen. Gleichzeitig setzt Sony auf eine vergleichsweise niedrigschwellige Erfassung über mobile Geräte, während die eigentliche Qualität in der nachgelagerten Verarbeitung entsteht.

Die XYN Spatial Capture Solution wurde im Vorfeld der NAB Show 2026 angekündigt und soll voraussichtlich im Sommer 2026 verfügbar werden. Mit dem System positioniert sich Sony weiter im Umfeld von Virtual Production und wird dem wachsenden Bedarf an effizient erzeugbaren, realitätsnahen 3D-Assets gerecht.