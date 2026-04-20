NAB Show 2026: Sony stellt neue Systemkameras der R-Serie vor

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Sony präsentiert auf der NAB Show 2026 mit der neuen R-Serie eine Familie von Systemkameras für 4K- und HDR-Liveproduktionen, die Bildqualität, Workflow-Integration und Bedienung weiter verbessern soll.

Mit der R-Serie erweitert Sony sein Portfolio an Systemkameras um gleich fünf neue Modelle: HDC-5500R, HDC-5500RV, HDC-3500R, HDC-3500RV und HDC-3200R. Ergänzt wird die Serie durch die neue Kamerabasisstation HDCU-3500R sowie eine 3D-LUT-Erweiterungskarte. Ziel ist laut Hersteller eine konsistente Plattform für hochwertige Liveproduktionen, die sich nahtlos in bestehende Broadcast-Umgebungen integrieren lässt.

Technisch setzen die Kameras auf 2/3-Zoll-3-Chip-4K-CMOS-Sensoren mit Global Shutter. Dadurch sollen Rolling-Shutter-Effekte vermieden und gleichzeitig ein hoher Dynamikumfang erreicht werden. Sony adressiert damit insbesondere anspruchsvolle Produktionssituationen wie Sportevents oder Konzertmitschnitte mit stark wechselnden Lichtverhältnissen. Ein verbesserter Signal-Rausch-Abstand sowie eine flexible Anpassung der Empfindlichkeit sollen dabei helfen, natürliche Bilddarstellungen auch unter schwierigen Bedingungen zu erzielen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Farbverarbeitung und Integration in Mehrkamera-Setups. Über die neue LUT-Erweiterung lassen sich 3D-LUTs direkt in den Workflow einbinden, während zusätzliche Farbräume wie S-Gamut3 und S-Gamut3.Cine eine präzisere Abstimmung zwischen unterschiedlichen Kameramodellen ermöglichen. Damit zielt Sony auf eine konsistente Bildsprache auch in komplexen Produktionen.

Bei der Signalübertragung gibt es ebenfalls Neuerungen. Modelle wie die HDC-5500R und HDC-5500RV unterstützen erweitertes Video-Trunking, während die HDC-3500R-Serie mit der neuen HB+-Übertragung zusätzliche Flexibilität bei der Signalführung bietet. So lassen sich Video-, Prompter- und weitere Signale über bestehende Infrastruktur bündeln, was den Verkabelungsaufwand reduziert und den Aufbau am Set vereinfacht. Die HDC-3200R ergänzt dies um Netzwerk-Trunking mit bis zu 1 Gbit/s.

In der Praxis zielen diese Funktionen auf effizientere Produktionsabläufe, insbesondere in Umgebungen mit hohem technischen Integrationsgrad. Gleichzeitig hat Sony auch die Ergonomie weiterentwickelt: Ein neuer Schiebemechanismus für den Sucher sowie ein vereinheitlichtes Intercom-Bedienfeld sollen die Handhabung erleichtern und die Konsistenz im täglichen Einsatz verbessern.

Mit der R-Serie führt Sony seine Multiformat-Systemkameras konsequent weiter und setzt auf eine Kombination aus verbesserter Bildqualität, flexibler Signalverarbeitung und vereinheitlichten Workflows bei deutlicher Ausrichtung auf moderne Live- und Broadcastproduktionen.