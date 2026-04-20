NAB Show 2026: Kinefinity gibt Ausblick auf Vollformat-Boxkamera Vista

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Auf der NAB Show 2026 gibt Kinefinity einen ersten Ausblick auf die neue Vollformat-Boxkamera Vista. Konkrete Details sind noch etwas knapp, die Eckdaten legen jedoch ein kompaktes und preisaggressives System nahe.

Mit der Vista kündigt Kinefinity erstmals seit mehreren Jahren wieder eine neue Kamera an und signalisiert damit eine Rückkehr in den Markt für digitale Kinokameras. Nach der Mavo LF, die um 2020 vorgestellt wurde, war es zuletzt ruhig um den Hersteller geworden.

Die bislang bekannten Informationen zur Vista sind aktuell noch rar, setzen aber Akzente: Die Kamera soll mit einem Vollformatsensor ausgestattet sein, weniger als 600 Gramm wiegen und zu einem Preis von unter 3.000 Euro auf den Markt kommen. Damit würde sie sich sowohl in Bezug auf Gewicht als auch auf Kosten deutlich unterhalb klassischer Vollformat-Cinekameras positionieren.

Das Design liegt im Trend: Die Vista ist als Boxkamera konzipiert und verfügt über ein integriertes 4-Zoll-Touchdisplay auf der Rückseite. Die kompakte, modulare Bauweise dürfte sich flexibel in unterschiedliche Setups von leichten Gimbal- oder Drohnenanwendungen bis hin zu minimalistischen Rig-Konfigurationen integrieren lassen.

Weitere technische Spezifikationen etwa zu Codecs oder Dynamikumfang sind bislang noch nicht bekannt. Entsprechend bleibt offen, wie sich die Kamera im Detail im Marktumfeld positionieren wird und welche Zielgruppe Kinefinity konkret adressieren möchte. Auffällig ist jedoch die Kombination aus Vollformat, sehr geringem Gewicht und vergleichsweise niedrigem Einstiegspreis. Sollte Kinefinity diese Parameter tatsächlich umsetzen, könnte die Vista insbesondere für unabhängige Produktionen, Owner-Operator und mobile Setups interessant werden. Die Markteinführung ist nach aktuellem Stand für Juni 2026 geplant.