NAB Show 2026: GoPro zeigt MISSION-1 Kamera-Lineup

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GoPro präsentiert mit der MISSION-1-Serie eine neue Kameralinie für professionelle Film- und Creator-Anwendungen. Die Modelle setzen auf kompakte Bauweise, Open-Gate-Sensoren und hohe Auflösungen bis 8K.

GoPro erweitert sein Portfolio erstmals in Richtung klassischer Filmkameras und stellt mit der MISSION-1-Serie eine neue Kameralinie für professionelle und semiprofessionelle Anwendungen vor. Die Systeme richten sich an Filmemacher, Content Creator und hybride Produktionsumgebungen, in denen kompakte Bauweise und hohe Bildqualität zusammenkommen sollen.

Dabei sollen Open-Gate-Sensoren eine flexible Nutzung unterschiedlicher Bildformate ermöglichen und Inhalte effizient verschiedene Ausspielwege anpassbar machen, wobei das Spektrum von klassische 16:9-Produktionen bis hin zu vertikalen oder gar frei skalierbaren Formaten reicht. Gleichzeitig unterstützt die Serie Auflösungen bis hin zu 8K, ergänzt durch 4K-Modi für klassische Produktionsumgebungen.

Der Formfaktor bleibt dabei typisch kompakt und modular. GoPro überträgt damit seine Erfahrung im Bereich kleiner, robuster Kameras in ein stärker cineastisch ausgerichtetes Segment und will so Kameras anbieten, die sich sowohl in klassische Rigs integrieren lassen als auch für mobile oder ungewöhnliche Setups geeignet sind. Insbesondre sollen die Kameras sowohl für szenische Produktionen als auch für Action-, POV- und Remote-Anwendungen einsetzbar sein. Damit positioniert GoPro die MISSION-1-Serie bewusst zwischen klassischen Cinekameras und den eigenen Actioncams.

Auch workflowseitig deutet sich eine Öffnung in Richtung professioneller Produktionsumgebungen an. Die Kombination aus hoher Auflösung, flexiblen Sensorformaten und kompakter Bauweise zielt darauf ab, neue Einsatzbereiche zu erschließen – mit Fokus darauf,wo Größe, Gewicht und Flexibilität wichtig sind.