NAB Show 2026: Canon baut Cine-Servo-Reihe mit 40–1200 mm Zoom aus

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Canon stellt auf der NAB Show 2026 ein neues Cine-Servo-Zoom mit einem Brennweitenbereich von 40 bis 1200 mm vor. Das Objektiv richtet sich an hochklassige Live- und Broadcastproduktionen.

Canon baut sein Portfolio im Bereich der Cine-Servo-Zoomobjektive weiter aus und präsentiert mit dem neuen CN30X40 IAS J R1/P1 40–1200 mm ein Supertele-Zoom, das insbesondere für Sport-, Event- und Naturproduktionen konzipiert ist. Mit seinem außergewöhnlich großen Brennweitenbereich adressiert das Objektiv Anwendungen, in denen große Distanzen überbrückt werden müssen, ohne auf flexible Zoomfahrten verzichten zu müssen.

Das Objektiv kombiniert klassische Broadcast-Anforderungen mit cineastischer Bildgestaltung. Durch den großen Zoombereich lassen sich sowohl Totale als auch sehr enge Einstellungen aus derselben Kameraposition realisieren – ein Vorteil insbesondere bei Liveproduktionen mit eingeschränkten Kamerastandorten. Neu beim CN30X40 IAS J R1/P1 ist eine überarbeitete Antriebseinheit, die unter anderem eine Breathing Compensation integriert. Dadurch sollen sichtbare Bildausschnittsveränderungen beim Fokussieren reduziert werden – ein Aspekt, der insbesondere bei langen Brennweiten und in szenischen Anwendungen relevant ist.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Integration in bestehende Produktionsumgebungen. Das Objektiv unterstützt etablierte Steuer- und Schnittstellenstandards und lässt sich damit in Studio- und Ü-Wagen-Setups ebenso einbinden wie in Remote-Produktionen. Gleichzeitig dürfte die Kombination aus großer Reichweite und Servo-Steuerung auch für hybride Workflows interessant sein, in denen cineastische Bildqualität mit Live-Anforderungen zusammengeführt wird.

Mit dem 40–1200 mm erweitert Canon die Möglichkeiten im Supertele-Bereich und reagiert auf die steigende Nachfrage nach flexiblen, leistungsstarken Zoomlösungen für anspruchsvolle Produktionsumgebungen.