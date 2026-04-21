NAB Show 2026: Camflag adressiert Lens Flares im Broadcast

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Camflag zeigt auf der NAB Show 2026 am Canon-Stand ein automatisiertes Shading-System für Broadcast-Optiken. Die Lösung soll Lens Flares bei flachen Sonnenständen in Echtzeit besonders bei Sportübertragungen reduzieren.

Mit dem Camflag-System adressiert der Hersteller das Problem der Lens Flares in der Liveproduktion, die insbesondere bei flach einfallendem Sonnenlicht auftreten und Kontrast sowie Bildschärfe sichtbar beeinträchtigen. Betroffen sind vor allem klassische Box-Lens-Setups im Außenbereich, etwa bei Sportübertragungen oder Eventproduktionen.

Der Ansatz von Camflag unterscheidet sich dabei von klassischen, statischen Abschattungen. Statt einfacher Sonnenblenden oder improvisierter Lösungen setzt das System auf eine motorisierte, dynamische Shading-Einheit, die direkt mit dem Zoom der Kamera gekoppelt ist. Die sogenannte „Flag“ fährt synchron zur Brennweitenänderung aus oder ein und verhindert so, dass Streulicht überhaupt in das Objektiv gelangt. Ziel ist es, die Abschattung präzise an die jeweilige Kameraposition und -bewegung anzupassen, ohne dabei ins Bild zu ragen oder die Bedienung einzuschränken. Nach einer kurzen Kalibrierung arbeitet das System automatisiert und reagiert in Echtzeit auf Zoombewegungen.

Technisch ist die Lösung als Zusatzmodul für Broadcast-Optiken konzipiert und wird oberhalb des Objektivs montiert. Die Steuerung erfolgt über das Zoomsignal der Kamera, wodurch sich das System in bestehende Setups integrieren lässt. Camflag gibt an, dass kritische Winkelbereiche, die typischerweise bei niedrigem Sonnenstand auftreten, effektiv abgedeckt werden. Zu den zentralen Effekten zählen eine Reduktion von Lens Flares, höhere Bildschärfe sowie verbesserter Kontrast und sattere Farben. Gleichzeitig ist das System mit leiser Mechanik und Plug-and-Play-Integration auf den Einsatz in Live-Umgebungen ausgelegt.