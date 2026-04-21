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NAB Show 2026: Blackmagic Design zielt mit URSA Cine Immersive 100G auf Live-XR

von Uwe Agnes,

Auf der NAB Show 2026 präsentiert Blackmagic Design mit der URSA Cine Immersive 100G eine Kamera für immersive Liveproduktionen. Das System kombiniert Dual-8K-Sensoren mit 100G-Ethernet und ist auf stereoskopische Workflows ausgelegt.

NAB 2026 BMD
Foto: Blackmagic Design

Mit der URSA Cine Immersive 100G zielt Blackmagic Design erstmals auf den Bereich immersiver Liveproduktionen. Die Kamera ist als stereoskopisches System konzipiert und setzt auf zwei 8K-Sensoren, die jeweils ein Auge abbilden und so ein vollständiges 3D-Bild erzeugen. So sollen Inhalte für immersive Formate wie Apple Immersive Video direkt live produziert werden.

Technisch basiert das System auf einer Dual-RGBW-Sensorarchitektur mit jeweils 8K x 8K Auflösung pro Auge und bis zu 16 Blenden Dynamikumfang. Die hohe Datenrate wird über eine 100G-Ethernet-Anbindung verarbeitet, die erstmals die Übertragung von immersivem Live-Video in dieser Qualität ermöglichen soll. Ergänzt wird die Kamera durch den URSA Live Encoder, der die Signale in ProRes kodiert und als SMPTE-2110-22-Stream bereitstellt.

Ein zentraler Aspekt ist die Integration in bestehende Broadcast- und IP-Workflows. Trotz der hohen Datenmengen bleibt die Signalführung innerhalb einer 100G-Infrastruktur handhabbar, sodass sich immersive Inhalte in bestehende Produktionsumgebungen einbinden lassen. Gleichzeitig erlaubt die Architektur, mehrere Kamerasignale effizient zu bündeln.

NAB 2026 BMD
Foto: Uwe Agnes

In der Praxis zielt das System vor allem auf Anwendungen im Sport- und Eventbereich, wo immersive Formate zunehmend an Bedeutung gewinnen. Erste Einsätze gab es bereits im Umfeld von Live-Sportproduktionen, bei denen Inhalte für Head-Mounted-Displays wie Apple Vision Pro bereitgestellt wurden.

Die Generation-6-Color-Science sowie flexible LUT-Workflows sollen eine konsistente Farbwiedergabe sicherstellen, während die Aufzeichnung in Blackmagic RAW oder die Ausgabe als IP-Stream unterschiedliche Produktionsanforderungen abdeckt. Die URSA Cine Immersive 100G soll im dritten Quartal 2026 verfügbar sein.

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