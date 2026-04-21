NAB Show 2026: Blackmagic Design zielt mit URSA Cine Immersive 100G auf Live-XR

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Auf der NAB Show 2026 präsentiert Blackmagic Design mit der URSA Cine Immersive 100G eine Kamera für immersive Liveproduktionen. Das System kombiniert Dual-8K-Sensoren mit 100G-Ethernet und ist auf stereoskopische Workflows ausgelegt.

Mit der URSA Cine Immersive 100G zielt Blackmagic Design erstmals auf den Bereich immersiver Liveproduktionen. Die Kamera ist als stereoskopisches System konzipiert und setzt auf zwei 8K-Sensoren, die jeweils ein Auge abbilden und so ein vollständiges 3D-Bild erzeugen. So sollen Inhalte für immersive Formate wie Apple Immersive Video direkt live produziert werden.

Technisch basiert das System auf einer Dual-RGBW-Sensorarchitektur mit jeweils 8K x 8K Auflösung pro Auge und bis zu 16 Blenden Dynamikumfang. Die hohe Datenrate wird über eine 100G-Ethernet-Anbindung verarbeitet, die erstmals die Übertragung von immersivem Live-Video in dieser Qualität ermöglichen soll. Ergänzt wird die Kamera durch den URSA Live Encoder, der die Signale in ProRes kodiert und als SMPTE-2110-22-Stream bereitstellt.

Ein zentraler Aspekt ist die Integration in bestehende Broadcast- und IP-Workflows. Trotz der hohen Datenmengen bleibt die Signalführung innerhalb einer 100G-Infrastruktur handhabbar, sodass sich immersive Inhalte in bestehende Produktionsumgebungen einbinden lassen. Gleichzeitig erlaubt die Architektur, mehrere Kamerasignale effizient zu bündeln.

In der Praxis zielt das System vor allem auf Anwendungen im Sport- und Eventbereich, wo immersive Formate zunehmend an Bedeutung gewinnen. Erste Einsätze gab es bereits im Umfeld von Live-Sportproduktionen, bei denen Inhalte für Head-Mounted-Displays wie Apple Vision Pro bereitgestellt wurden.

Die Generation-6-Color-Science sowie flexible LUT-Workflows sollen eine konsistente Farbwiedergabe sicherstellen, während die Aufzeichnung in Blackmagic RAW oder die Ausgabe als IP-Stream unterschiedliche Produktionsanforderungen abdeckt. Die URSA Cine Immersive 100G soll im dritten Quartal 2026 verfügbar sein.