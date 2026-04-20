NAB Show 2026: Blackmagic Design präsentiert DaVinci Resolve 21

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Blackmagic Design zeigt in Las Vegas die neue Version von DaVinci Resolve 21. Das Update wurde bereits im Vorfeld der Messe angekündigt und bringt unter anderem eine neue Photo-Page sowie zahlreiche KI-Funktionen.

Blackmagic Design hat mit DaVinci Resolve 21 ein umfangreiches Update seiner Postproduktionssoftware vorgestellt, das bereits wenige Tage vor der NAB Show 2026 angekündigt wurde. Im Zentrum steht die neue Photo-Page, mit der sich erstmals Standbilder direkt in den Resolve-Workflow integrieren und mit den bekannten Color-Grading-Tools bearbeiten lassen.

Damit erweitert Blackmagic den Anwendungsbereich der Software deutlich: Coloristen und Fotografen können nun nodebasierte Farbkorrekturen auch auf Einzelbilder anwenden und komplexe Looks über ganze Bildserien hinweg konsistent gestalten. Funktionen wie Power Windows, Qualifier und LUTs stehen dabei in gewohnter Weise zur Verfügung.

Ein weiterer Schwerpunkt des Updates liegt auf dem Ausbau KI-gestützter Werkzeuge. Dazu zählen unter anderem IntelliSearch zur inhaltsbasierten Suche, CineFocus zur nachträglichen Anpassung von Schärfeebenen sowie verschiedene Tools zur Gesichtsoptimierung. Auch Funktionen wie automatisierte Spracherzeugung oder Motion-Deblur zur Reduktion von Bewegungsunschärfe wurden integriert.

Im Bereich Motion Graphics und VFX wird die Fusion-Seite durch zusätzliche Tools erweitert, darunter die Integration der Krokodove-Toolsets mit einer Vielzahl neuer Effekte und Vorlagen. Gleichzeitig wurden Workflows zwischen den einzelnen Modulen weiter verzahnt, etwa durch die Möglichkeit, Effekte und Animationen direkt in den Edit- und Cut-Pages anzupassen.

Auch im Audiobereich gibt es Neuerungen: Mit sogenannten Folder Tracks lassen sich Spuren in Fairlight gruppieren und übersichtlich verwalten, was insbesondere bei komplexen Projekten für mehr Struktur sorgt.

Darüber hinaus setzt Blackmagic den Ausbau kollaborativer Workflows fort. Die neue Photo-Page ist in die Cloud-basierte Zusammenarbeit integriert, sodass Inhalte, Metadaten und Grading-Informationen teamübergreifend genutzt werden können.

„Die neue Photo-Page bringt erstmals die fortschrittlichen Color-Tools von DaVinci Resolve in die Fotobearbeitung“, erklärt Blackmagic-CEO Grant Petty. „Damit können Anwender komplexe Looks in einem nodebasierten Workflow erstellen, der weit über klassische Layer-Ansätze hinausgeht.“

DaVinci Resolve 21 ist ab sofort als Public Beta verfügbar.