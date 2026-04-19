NAB Show 2026: Avid vernetzt Newsroom-Workflows mit Content Core

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Avid Technology stellt in Las Vegas neue, integrierte Funktionen für Avid for News vor. Im Zentrum steht Avid Content Core als verbindende Ebene für Planung, Produktion und Publishing über lineare und digitale Plattformen hinweg.

Mit einem klaren Fokus auf integrierte Workflows positioniert sich Avid zur NAB Show 2026 neu im Newsroom-Segment. Im Mittelpunkt steht Avid Content Core als übergreifende Plattform, die Systeme wie MediaCentral, Wolftech News, iNEWS, NEXIS und Stream IO miteinander verbindet und so eine durchgängige, story-zentrierte Produktion ermöglicht. Ziel ist es, Redaktionen in die Lage zu versetzen, Inhalte schneller und koordinierter für unterschiedliche Ausspielwege zu erstellen, ohne bestehende Infrastrukturen grundlegend verändern zu müssen.

Hintergrund ist der steigende Druck auf Nachrichtenorganisationen: Mehr Content, kürzere Produktionszeiten und parallele Distribution auf linearen und digitalen Kanälen erfordern effizientere Prozesse. Avid setzt hier auf eine Vereinheitlichung des gesamten Produktionszyklus, von der Planung über die Erstellung bis zur Veröffentlichung. Content Core fungiert dabei als intelligente Schicht, die Inhalte, Workflows und Teams miteinander verknüpft und eine parallele Produktion für Broadcast und digitale Plattformen ermöglicht.

Ein zentraler Aspekt ist die Transparenz, wobei Redaktionen in Echtzeit Einblick in den Status von Beiträgen, verfügbare Assets und den Fortschritt von Produktionen erhalten. Gleichzeitig reduziert die Integration redundante Arbeitsschritte und manuelle Übergaben zwischen Teams. Funktionen wie browserbasiertes Editing, Multi-Plattform-Publishing und eine eng verzahnte Zusammenarbeit innerhalb eines gemeinsamen Arbeitsbereichs sollen die Effizienz deutlich steigern.

Technologisch setzt Avid auf einen offenen, API-first-Ansatz. Dadurch lässt sich die Plattform in bestehende Systeme und Drittanbieter-Lösungen integrieren, was insbesondere für gewachsene Newsroom-Strukturen entscheidend ist. Der Ansatz: Evolution statt kompletter Systemwechsel. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf KI-gestützter Content Intelligence. Semantische Suche, automatisierte Workflows und kontextbasierte Verknüpfung von Inhalten sollen das Auffinden, Verwalten und Weiterentwickeln von Material beschleunigen. Gleichzeitig bleibt die Kontrolle bei den Redaktionsteams, während repetitive Aufgaben automatisiert werden.

Auch infrastrukturell zielt Avid auf Flexibilität. Avid for News ist für hybride Umgebungen ausgelegt und ermöglicht die nahtlose Zusammenarbeit zwischen On-Premises- und Cloud-Systemen. Neue Integrationen, etwa mit der Storage-Lösung NEXIS und dem Ingest- und Playout-System Stream IO, sollen verteilte Produktionsmodelle unterstützen, ohne Kompromisse bei Performance und Zuverlässigkeit einzugehen. Mit diesem Ansatz will Avid Newsrooms den Übergang von isolierten Einzellösungen hin zu integrierten, plattformübergreifenden Workflows erleichtern und gleichzeitig bestehende Investitionen schützen.