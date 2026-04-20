NAB Show 2026: ARRI erweitert ALEXA 35 Live um neue Multicam-Funktionen

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ARRI kündigt in Las Vegas Software-Updates für die ALEXA 35 Live und das Live Production System LPS-1 an. Die neuen Funktionen zielen auf mehr Kontrolle und effizientere Integration in Multicam-Workflows.

ARRI baut die Live-Fähigkeiten seiner ALEXA-35-Plattform weiter aus und stellt mit den Updates SUP 6.0 für die Kamera sowie SUP 1.3 für das Live Production System LPS-1 eine Reihe neuer Funktionen vor. Diese sollen insbesondere die Integration in komplexe Multicam-Umgebungen erleichtern und die Kontrolle über Bildparameter im Live-Betrieb erweitern.

Ein zentraler Punkt ist die Einführung einer Multi-Matrix-Farbkorrektur. Damit lassen sich einzelne Farbbereiche gezielt anpassen, ohne andere Bildanteile zu beeinflussen. Gerade in Live-Produktionen mit mehreren Kameras ermöglicht das eine präzisere Abstimmung der Farbcharakteristik zwischen verschiedenen Kanälen – auch unter schwierigen Lichtbedingungen.

Auch bei der Belichtungssteuerung gibt es neue Möglichkeiten: Der Exposure Index beziehungsweise Gain lässt sich nun in Echtzeit feinjustieren, inklusive während laufender Zoomfahrten. Dadurch können Helligkeitsschwankungen ausgeglichen werden, ohne die Blende zu verändern, was eine konstante Schärfentiefe sicherstellt. Ergänzend passt die Kamera den Gain automatisch an lichtbedingte Verluste bei langen Brennweiten an.

Für den praktischen Einsatz am Set führt ARRI zudem vordefinierte User-Setups für typische Frameraten ein. Diese erleichtern die Einrichtung nach Updates oder Resets und sorgen für konsistente Einstellungen in Multicam-Produktionen. Mit der neuen „Scene File“-Funktion lassen sich darüber hinaus komplette Parameter-Sets speichern und abrufen, um eine einheitliche Bildbasis über mehrere Kameras hinweg zu gewährleisten.

Weitere Verbesserungen betreffen das Highlight-Handling und den Weißabgleich. So können Knee-Parameter unabhängig gesteuert werden, um helle Bildbereiche differenzierter zu behandeln. Beim Auto White Balance lässt sich nun zwischen Messung im Bildzentrum und über das gesamte Bild wählen – je nach Situation und Workflow.

Auch das Zusammenspiel mit dem Live Production System wurde erweitert: Das LPS-1 erkennt ALEXA-35-Kameraköpfe künftig automatisch im Netzwerk, was den Austausch von Komponenten und die Einrichtung vereinfacht. Gleichzeitig lässt sich die Steuerung stärker über die Basisstation organisieren. Die neuen Funktionen kommen bereits in einer hochkarätigen Liveproduktion zum Einsatz: ARRI plant, die Updates beim Eurovision Song Contest 2026 einzusetzen, wo mehrere ALEXA-35-Live-Systeme im Verbund genutzt werden.

Mit den Software-Updates treibt ARRI die Annäherung von Cine-Kameratechnologie und klassischen Broadcast-Workflows weiter voran und stärkt die Position der ALEXA 35 im Live-Umfeld.