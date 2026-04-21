NAB Show 2026: Ambient Recording zeigt Lockit BT und QuickPole-Gegengewicht

News von der NAB Show 2026 – powered by Riedel

Auf der NAB Show 2026 stellt Ambient Recording mit dem Lockit BT eine neue Timecode-Lösung vor. Ergänzend präsentiert der Hersteller mit einem Gegengewicht für QuickPole-Booms auch eine bewusst einfache Set-Hilfe.

Ambient Recording erweitert sein Lockit-Ökosystem um den neuen Lockit BT, der klassische Timecode- und Sync-Funktionen mit erweiterten drahtlosen Steuerungsmöglichkeiten kombiniert. Neben der gewohnten Funktionalität eines Lockit-Generators verfügt das Gerät über eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle, über die sich Einstellungen und Monitoring komfortabel per App steuern lassen.

Über die LockitRemote-App können Anwender nicht nur einzelne Geräte konfigurieren, sondern auch komplette Setups im Blick behalten. Mit dem sogenannten ACN Radar lassen sich kompatible Geräte im Netzwerk überwachen und steuern, inklusive älterer Modelle, die weiterhin eingebunden bleiben können. Damit zielt Ambient klar auf eine vereinfachte Handhabung komplexer Timecode-Setups im Alltag.

Neben dieser eher software- und workflowgetriebenen Neuerung zeigt Ambient mit den neuen QuickPole-Gegengewichten eine deutlich einfachere, aber nichtsdestoweniger effektive Lösung. Die Counterweights werden direkt am hinteren Ende von Tonangeln montiert und sollen die Balance bei längeren Setups verbessern, was trotz des höheren Gewichts in der Summe Kräfte spart. Denn gerade bei langen Takes oder schweren Mikrofonaufbauten kann eine bessere Balance spürbar zur Entlastung beitragen. Die Installation erfolgt werkzeuglos über ein integriertes Gewinde. Es darf also machmal auch Low-Tech sein, mit dem das Leben am Set einfacher wird.