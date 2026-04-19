NAB Show 2026: AJA bringt BRIDGE LIVE IP für ST-2110-Umgebungen

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AJA Video Systems zeigt mit BRIDGE LIVE IP eine neue Lösung für die Integration von komprimierten IP-Signalen in SMPTE-ST-2110-Infrastrukturen. Das System kombiniert Encoding, Decoding und Transcoding in einer kompakten 1RU-Hardware.

Mit BRIDGE LIVE IP erweitert AJA sein Portfolio im Bereich IP-basierter Produktionsinfrastrukturen um eine Lösung, die speziell auf SMPTE-ST-2110-Umgebungen ausgelegt ist. Das System ermöglicht eine bidirektionale Konvertierung zwischen unkomprimierten ST-2110-Streams und gängigen IP-Video- und Audio-Codecs und soll damit die Integration hybrider Workflows deutlich vereinfachen.

Die Hardware unterstützt bis zu vier Kanäle UltraHDp60 oder acht Kanäle in 1080p60 und richtet sich damit an Anwendungen von Live- und Remote-Produktionen bis hin zu Streaming- und OTT-Szenarien. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Software-Spezialisten Comprimato, überträgt BRIDGE LIVE IP zentrale Funktionen der bestehenden BRIDGE-LIVE-Serie in eine reine IP-Welt und adressiert gezielt 10- und 25-Gigabit-Ethernet-Infrastrukturen.

Ein wesentlicher Ansatz liegt in der breiten Formatunterstützung: Neben Codecs wie H.262, H.264 und H.265 werden Transportformate wie MPEG-TS, HLS, RTMP/RTMPS und SRT unterstützt. Über optionale Lizenzen lassen sich zudem NDI, JPEG XS und JPEG 2000 integrieren. Damit können unterschiedlichste Signalquellen von klassischen Broadcast-Feeds bis hin zu Streaming-Inputs in ST-2110-Netzwerke eingebunden werden.

In der Praxis soll das System insbesondere bei Remote-Produktionen und verteilten Setups Vorteile bieten. BRIDGE LIVE IP ermöglicht den Rücktransport mehrerer Videokanäle über öffentliche Internetverbindungen und positioniert sich damit als Alternative zu klassischen Übertragungswegen wie Satellit, dedizierten Leitungen oder Glasfaser. Gleichzeitig lassen sich Mehrkamera-Setups direkt in Content Delivery Networks einspeisen oder Inhalte für IPTV- und OTT-Plattformen vorbereiten.

Auch im Hinblick auf Workflow-Integration zielt AJA auf Flexibilität, da die bidirektionale Anbindung von NDI-Quellen an ST-2110-Netzwerke es erlaubt, bestehende Produktionsumgebungen schrittweise zu erweitern. HLS-Ein- und Ausgänge ermöglichen zudem die direkte Distribution auf Endgeräte und Plattformen.

Mit BRIDGE LIVE IP reagiert AJA auf die zunehmende Verbreitung von ST-2110 in Broadcast- und Live-Umgebungen und adressiert den Bedarf, komprimierte IP-Signale effizient in diese Infrastrukturen einzubinden. Die Lösung soll dabei helfen, hybride Produktionsmodelle umzusetzen und gleichzeitig bestehende Systeme weiter zu nutzen.