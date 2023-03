Lars Weyer wird Vorstand und CFO bei ARRI

Mit Wirkung zum 20. März 2023

ARRI hat Lars Weyer zum neuen Vorstand und Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Der Aufsichtsrat des Unternehmens gab die Personalentscheidung mit Wirkung zum 20. März 2023 bekannt. Als CFO wird Lars Weyer die Ressorts Finance, Human Resources, IT und Facility Management verantworten.

Lars Weyer wird mit Wirkung zum 20. März 2023 neuer Vorstand und Chief Financial Officer (CFO) bei ARRI. In dieser Position wird Weyer die Ressorts Finance, Human Resources, IT und Facility Management verantworten. „Die Erweiterung des Vorstands um einen CFO unterstreicht den bereits eingeschlagenen Weg hin zu einer schnelleren und flexibleren Organisation mit starken Geschäftsbereichen“, so Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger, Aufsichtsratsvorsitzender von ARRI. „Wir freuen uns sehr, dass wir diese wichtige Position intern mit einem ausgewiesenen Experten und erfahrenen Kollegen wie Lars Weyer besetzen können. In seiner Rolle wünschen wir ihm viel Erfolg und eine sichere Hand bei seinen Entscheidungen.“

Lars Weyer stieß im März 2019 in beratender Funktion zu ARRI und wurde im Oktober 2019 zum Head of Finance der ARRI-Gruppe ernannt. In dieser Rolle trieb er maßgeblich die Professionalisierung der Finanzabteilung voran und leitete M&A-Projekte aus Finanzperspektive. Zuvor war Lars Weyer als CEO und CFO in verschiedenen Führungsrollen bei internationalen Firmen tätig.

„Ich danke den Eigentümern und dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und freue mich sehr auf die neuen Aufgaben“, sagte Lars Weyer. Es sei ihm ein großes Anliegen, die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, damit ARRI als Technologieunternehmen auch in Zukunft erfolgreich sein könne.