Neuer Zuschnitt

Matthias, was gibt es beim Deutschen Kamerapreis Neues in diesem Jahr?

Ich glaube, das Wesentlichste in diesem Jahr ist ei­gentlich, dass wir uns hier wieder in Präsenz treffen können. Ich meine, das hört man allerorten nach zwei Jahren Pandemie „Endlich wieder gemeinsam und mit echten Menschen zusammen“, aber ich glaube schon, dass es qualitativ einen sehr, sehr großen Unterschied und zwar im positiven Sinne macht, dass wir uns hier wieder in den Jurys treffen und gemeinsam diskutieren können.

In den zwei Jahren der Pandemie, als wir uns in der Online­-Variante in „Teams“-­Räumen trafen, ging es zwar und wir waren auch happy, weil es gut funktio­niert hat! Das hat uns übrigens auch die Gelegenheit gegeben, über Online­-Einreichungen das System auf ein neues Niveau zu heben, so dass wir das alles di­gitalisiert über eine Plattform abwickeln können. Aber die Tatsache, dass wir uns nur in „Teams“­-Räumen tra­fen, war schon ein kleiner Downgrade dahingehend, dass das Treffen vor Ort durch gar nichts zu ersetzen ist. Auch das Networking ist da wichtig, es treffen vie­le Mitarbeitende aus den Häusern auf Mitarbeitende vom freien Markt. Der Austausch ist da, und der ist wichtig. Man geht gemeinsam zum Essen, trifft sich in der Kaffeepause auch übergreifend mit den ande­ren Jurys. Und das ist, glaube ich, eine Kraft, die durch nichts anderes zu ersetzen ist und die nur in Präsenz geht. Das ist in diesem Jahr das Herausragende und wird von allen positiv bemerkt.

Was ich bei der Kategorie meiner Jury bemerkt habe, ist die Tatsache, dass sie jetzt anders heißt.

Ja, Doku Screen! Das ist in der Tat ein Thema. Auch das ist wiederum wichtig für uns, in der Jurywoche her­ auszufinden, wie wir mit dem Zuschnitt unserer Kategorien liegen. Wir treffen uns immer vom Kuratorium zu einer längeren Herbsttagung, wo wir uns über die Erfahrungen der abgelaufenen Saison austauschen und überlegen, was wir besser machen können. Wir haben eine bestimmte Anzahl Preise, die wir vergeben können, und die versuchen wir so gut, wie es geht, immer wieder angepasst an die neuen Entwicklungen des Marktes so aufzustellen, dass es am treffendsten ist. Ausgehend von den vermehrten Einreichungen, die von den Streaming­ Plattformen gekommen sind, haben wir uns beim Namen für „Fiktion Kino“ in der Abgrenzung zu „Fiktion Screen“ entschieden.