Ein Mann am Schreibtisch

In neun Folgen haben wir die Gewinnerinnen und Gewinnern beim 33. Deutschen Kamerapreis im Interview porträtiert. Wir beenden die Reihe mit Ralf Streese, der für den besten Schnitt Doku Screen ausgezeichnet wurde.

Ralf Streese war Tontechniker und Kameraassistent. An­schließend arbeitete er zehn Jahre als Kameramann. Seit 1999 ist er als freier Editor tätig. Seiner Leidenschaft für Bilder, seinem Gefühl für Dramaturgie und den richtigen Rhythmus verdanken einige seiner zahlreichen Filme meh­rere Preise: Adolf­-Grimme­-Preis („Durch die Nacht“, 2006), Quandt Medien Preis („Aktie – Die Lust am Geld“, 2000), Hauptpreis Fernsehen beim Internationalen Festival des spanischen Fernsehens, RTVE („Zu Tisch … In der Extrema­ dura“, 2006) und Hans­-Strothoff­-Journalistenpreis für Wirt­schaftsjournalismus („Ein Laden in Paris“, 2008).

Woran denkst du als Erstes, wenn du dich an den Schnitt von „Im Labyrinth“ erinnerst?

Da denke als Erstes an die Musik und an die Auseinander­setzung mit der Musik. Das ist etwas, das viel zu diesem Film beiträgt. Es gab natürlich auch sehr viel Material, weil das Team insgesamt drei Jahre für den Film gedreht hat, aber in erster Linie denke ich wirklich an die Musik. Das war ein großes Thema. Es geht ja um zeitgenössische klassische Musik und die ist ja, mal so ganz unter uns, manchmal ein bisschen sperrig in der ersten Rezeption. Da­ mit haben wir uns sehr viel auseinandergesetzt und die Mu­sik in ganz kleine Teile zerlegt, um zu sehen, was man da­mit machen kann. Da stellte sich zum Schluss heraus, dass sie sich unglaublich gut als Filmmusik eignet! Diese Musik versperrt sich dem „Ich setze mich hin und höre nur zu“ manchmal ein bisschen, weil sie über Assoziationen läuft, aber eben dafür unglaublich gut geeignet ist. Es ist ja auch ein ziemlich langes Werk und es ist auch nicht so, dass man es einmal durchhört und dann sofort den Über­blick hat. Das in den Griff zu bekommen und umzusetzen in den Prozess der Komposition, war eine große Arbeit im Schnitt.