Tendenz zum Mut

Gibt es neben dem 4:3-Format weitere Trends, die ihr in eurer Jury beobachten konntet?

Das ist schwer zu sagen. Es gibt viel Steadicam und Gimbal, also bewegte Kamera. Es gibt mutige Kameraleute, die sich sehr mit Farbdramatur­gie beschäftigen, also etwas, was schon über das normale Fernsehformat hinausgeht. Auch auch bei Bildausschnitten und bei Cadragen gibt es viel Neues und viel Interessantes. Es gibt daneben natürlich auch solides Handwerk. Mich freut besonders, wenn ein und derselbe Kameramann zwei Filme dreht, die verschiedene Milieus haben, völlig unter­ schiedlich gedreht sind, also wo man merkt, dahinter ist wirklich ein großes Talent. Weitere Tendenzen darüber hi­ naus wüsste ich jetzt nicht. Ich freue mich über teilweise sehr mutig gemachte Filme, also auch, dass jemand etwas riskiert mit der Kamera, vielleicht auch Scheitern riskiert, aber es ist erfreulich, innovativ und neu.

Bei uns in der Jury für Doku Screen haben wir erstaunlich oft Beiträge in 1:2,39 gesehen.

Das ist beim Kino eher selbstverständlich als bei einer Doku. Ein Film wie „Corsage“ zum Beispiel braucht natürlich ein ganz breites Bild, denn da geht es ja um Opulenz, also da bedient das Format natürlich auch, was gefordert ist. Mir gefällt es sehr, wenn man merkt, die Kamera entspricht dem Film, vielleicht mit scheinbar kleineren Bildern, wo es auch um Intimität geht, das ist ja immer etwas eigenes oder hat Fantasie. Es gibt einen Film – ich will jetzt keine Namen nennen, weil das immer schwierig ist – wo einem richtig auffällt, dass die Kamera unglaubliche Fantasie entwickelt, auch in den Farben also sehr riskant, sehr mutig ist. Das war sehr erfreulich, muss ich sagen.