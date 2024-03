Gute Mischung

Welche neuen Entwicklungen gibt es beim Deutschen Kamerapreis in seiner 34. Ausgabe?

Aus Vereinssicht ist sicherlich die wichtigste Neuigkeit, dass wir zum ersten Mal bei der Jurywoche das neue Vereinsmitglied, den MDR an Bord haben. Das verstärkt uns bei der Juryarbeit, ist aber auch für uns als Verein sehr wichtig, weil wir uns so auf eine breitere Mitgliederbasis stellen können. Da ist jedes Vereinsmitglied wertvoll, um unsere Arbeit gut fortführen zu können. Von daher freuen wir uns, dass hier mit Peter Juras vom MDR ein neues Kuratoriumsmitglied mit dabei ist. Auch von der Stadt Köln ist ein neues Kuratoriumsmitglied dabei. Hier hat Daniel Kölle Andreas Füser abgelöst, der in den Ruhestand gegangen ist. So gibt es zwei neue frische Köpfe im Kuratorium, die auch für ein bisschen frischen Wind sorgen, was sehr schön ist.

Im vergangenen Jahr wurden die Kategorien umgestellt und auch für Produktionen geöffnet, die keine Fernseh- oder Kinoauswertung vorweisen können. Wie hat sich das nach den Erfahrungen, die ihr in der Zwischenzeit machen konntet, bewährt?

So groß waren die Neuzuschnitte ja gar nicht. Wir haben sie mit Screen und Kino, jeweils aufgeteilt in Doku und Fiktion, anders benannt, aber die Kategorien selbst hatten eigentlich dieselben Inhalte. Es stimmt aber, dass wir die Scree formate geöffnet haben. Wir stellen nach wie vor fest, dass die beiden Kategorien mit den meisten Einreichungen immer noch Fiction Screen und Doku Screen sind, also einmal die Fernsehformatierung von fiktionalen Themen und die Fernsehformatierung von Dokumentationsformaten. Auch die Mediatheks- beziehungsweise insgesamt die Onlineangebote sollen sich hier wiederfinden, was letztlich auch der Auslöser für den Begriff „Screen“ war. Hier haben wir mit einmal über 100 und einmal knapp unter 100 Einreichungen eine echte Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen, diese vielen Produktionen in den Tagen hier alle in dem Maße zu sichten, wie sich das gehört. Das ist eines der Themen, das uns beschäftigt, weswegen wir auch immer wieder an den Zuschnitten der Jurys arbeiten. Denn in den Grenzbereichen spielt die Musik. Bei Doku Screen sehen wir die Abgrenzung weniger gegenüber Doku Kino, sondern zu der Kategorie, die wir in diesem Jahr mit „Informationen und Kultur“ neu benannt haben und die in den letzten Jahren „Aktuelle Kurzformate“ hieß.