Das Verlangen nach Film

Mit welcher Kamera habt ihr gedreht?

Wir hatten die Sony VENICE 1, weil wir in Ludwigsburg eine zur Verfügung haben, und auch, weil wir die Dual Base ISO bei den vielen Nachtaufnahmen auf den Rast- höfen und Tankstellen natürlich gut gebrauchen konnten. Für diese Locations haben wir unglaublich viel gescoutet. Das ist bei Simon und mir immer so – gefühlt einen Monat sind wir auf der Straße unterwegs und fahren durch die Gegend, recherchieren auf Google Maps. Wenn man studiert, hat man eben keine Location- Scouts und bis man eine gute Location findet, dann dauert das halt Wochen! Das waren nicht unbedingt die spaßigsten Zeiten, in Eiseskälte mitten in der Nacht die Autobahn abzufahren und sich Hunderte Tankstellen anzusehen. Irgendwann wird das wirklich deprimierend, deshalb hoffe ich, dass Simon in sein nächstes Buch auch mal schöne Locations hineinschreibt, dass wir beim Scouten mehr Spaß haben, vielleicht eine griechische Insel oder irgendwo in der Karibik! Die großen Industriestandorte in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen kennen wir ja nun schon.

Wie lief bei euch der Prozess, den Look des Films zu entwickeln?

Das ist bei Simon und mir ganz cool, weil wir beide sehr visuell denken. Er wollte eigentlich Kameramann werden, aber hat sich einfach nicht genug für die Technik interessieren können, und ich wollte früher Regisseur werden, bis ich gemerkt hab, dass das auch seine Schattenseiten hat und ziemlich anstrengend sein kann! Bei der Lookentwicklung arbeiten wir sehr stark inhaltlich und versuchen, daraus die Darstellung zu motivieren und eine Bildsprache zu wählen, die den Inhalt verstärkt, bei „Everybody Leaves in the End“ vor allem die innere Welt unserer Protagonistin. Wir wollten zum Beispiel von Anfang an die Außenwelt so kalt wie irgendwie möglich zeigen, so, wie sie die Welt wahrnimmt, und wollten das Gefühl auf- bauen, als würde selbst tagsüber die Sonne nie aufgehen, was ja im Winter sowieso beinahe so ist. Wir wollten erreichen, dass man immer das Gefühl hat, es wäre die ganze Zeit späte Dämmerung.