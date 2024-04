Für das Archivmaterial, das nichts mit Jelinek zu tun hat, hattten wir mit Silvia Heimader eine ganz tolle Rechercheu­rin beim ORF. Die hat dann beispielsweise für Bilder aus Wien Verkehrserziehungsfilme herausgekramt und Sexual­erziehungsfilme aus den 1960er Jahren, um beispielsweise die Hochzeit zu bebildern! Das waren alles Sammelbänder und die habe ich mir dann aber komplett angeguckt und dachte, das ist ja super! Ich habe mich in diese Bilder fallen lassen, weil Elfriede Jelinek ja auch so schreibt, dass man denkt, das hat jetzt gar nichts miteinander zu tun. Sie schreibt über eine Ehe und ver­mischt es, was weiß ich, mit etwas aus dem Wetterbericht oder einem Pornoheft. Sie bringt Zitate ein, vermengt sie, verfremdet und ver­ fälscht sie und führt doch wieder zum zum Ganzen zurück. Also dachte ich, ok, dann darf auch ich rhythmisch und vi­suell mäandern. Ich muss im Schnitt eine Übersetzung fin­den für Elfriede Jelineks Umgang mit der Sprache, dieses collagenartige, was einem zwischendurch auch echt an die Hirnhaut geht.

Ich stelle es mir mühsam vor, die Bilder dafür zu finden.

Wir mussten irgendwie Bilder aus der Zeit zusammenbe­kommen, über die sie spricht. Es gibt zum Beispiel in der Steiermark ein Projekt, wo die Leute ihre Super­-8­-Aufnah­men zum Digitalisieren abgeben können, das dann archi­viert wird und im Gegenzug können sie das digitalisierte Material mit nach Hause nehmen. So sind Aufnahmen aus der Steiermark gekommen, von Hochzeiten, von Schützen­festen oder Firmungen. Da habe ich zum Beispiel Blicke ge­nommen, bei denen ich dachte, dieses Mädchen guckt, so wie ich mir vorstelle, dass Elfriede Jelinek in ihrer Kindheit so geguckt hätte. Ich habe mich intuitiv leiten lassen und dann halt auch nicht auf Anschlüsse geachtet. Die waren mir in dem Moment egal, weil die Übersetzung für Jelineks Sprachduktus das Wichtigere war,

Das war natürlich eine wunderbare Freiheit, die mir Clau­dia Müller da zugestanden hat. Wir haben uns wirklich gut synchronisiert. Dass ich diese Freiheit ausnutzen konnte, ging natürlich nur, weil ich zu 100 Prozent darauf vertrauen konnte, dass Claudia mich einfängt, wenn ich zu weit ab­drifte oder zu weit gehe. Aber ich musste über die Klippe springen. Um Jelineks Sprache gerecht zu werden, kann man nicht im risikofreien Bereich bleiben. Denn Elfriede Jelinek bleibt ja auch nicht im konventionellen Bereich der Sprache.