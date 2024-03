Wahrhaftig sein

Gibt es in der Gestaltung übergreifend Trends, die du beobachten kannst?

Ich bin ein Liebhaber aller Genres und ich mag es sehr wohl, wenn im Fiktionalen, das Authentische überspitzt und verlassen wird. Aber ich glaube, im Moment ist es ein Trend – und das finde ich schon klasse, weil es eben früher nicht so präsent war –, dass der Fokus darauf liegt, was authentisch ist, egal ob es visuell überspitzt oder nahezu dokumentarisch gedreht ist. Das Wichtige ist aus meiner Sicht Wahrhaftigkeit. Das schaffen die guten Filme auf ihre eigene Art und Weise und ich sehe unsere Aufgabe auch darin, da schon mal die Arbeiten auszusortieren, die ein bisschen so tun als ob, die ein Thema vorgeben, aber sich nicht ganz darin einfühlen. Aber vielen gelingt es, wahrhaftig zu sein, und das finde ich toll.

Die Wahrhaftigkeit als Kriterium ist sicher eine spannende Idee, gerade bei den vielen Mischformen zwischen Fiktion und Dokumentation, die wir hier gesehen haben.

Das führt zurück zu dem, was ich eben gesagt habe, nämlich meiner Liebe zu verschiedensten Genres und Ausdrucksformen, und da gibt es diese Mischformen, die sich vielleicht sogar am Theater orientieren. Dann gibt es Mischformen, die tatsächlich ganz klar fiktional arbeiten, im Film aber etwas Dokumentarisches betrachten, das dann in die Arbeit einfließt, so dass du wirklich der Meinung sein könntest, du schaust dir gerade eine Dokumentation an. Auch in den Bildformaten wird teilweise in den Filmen gesprungen und es macht überhaupt nichts mehr aus, solange die Geschichte den roten Faden behält. Dann darfst du mutig sein und darfst wechseln. Dann kannst du auch im Film selbst das Genre wechseln, da gibt es bestimmte Richtungen, wo was möglich ist. Von der Tragödie zum Slapstick oder zur Komödie zu wechseln, ist sicher ganz schwierig. Aber andersherum, von der Komödie in den tragischen Film, kann das gelingen.